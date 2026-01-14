Слави Трифонов се подигра с протеста, не разбирал защо ПП-ДБ протестират

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов постави под съмнение мотивите на "Продължаваме промяната - Демократична България" за поредната им протестна акция, като заяви, че не разбира защо формацията продължава да мобилизира улично недоволство в ситуация без действащо правителство.

В публикация във Facebook Трифонов коментира, че протестите по принцип са израз на свобода, но само когато имат ясна и основателна причина. "Аз не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират. По принцип е хубаво човек да протестира, защото това показва, че е свободен, но трябва да има смисъл", написа той.

Според лидера на ИТН настоящият политически контекст обезсмисля подобни действия. Той посочва, че правителството вече е подало оставка и страната върви към предсрочни избори след около два месеца. В този смисъл, по думите му, протестната активност на ПП–ДБ изглежда необяснима. Още: Трифонов за Македония: Щом "БУГАРИ МРЕТЕ", ще гледате ЕС през крив макарон

"Защо протестират?"

Трифонов не коментира директно повода за протеста – искането за връщане на изцяло машинното гласуване чрез промени в Изборния кодекс. Вместо това той насочва вниманието към прогнозите на самата формация за бъдещ изборен резултат. "ПП-ДБ твърдят, че ще имат 121 депутата в следващия парламент. Ами значи всичко им е наред. При такова мнозинство те ще могат да направят каквото си искат и да приемат каквито си искат закони. Тогава защо протестират?", пита лидерът на ИТН.

В типичния си стил Слави Трифонов направи и саркастично сравнение, приравнявайки поведението на политиците от ПП–ДБ с герои от виц. Той разказва история, в която протестиращи скандират "Искаме, искаме, искаме", а на въпроса какво точно искат, отговарят: "К'вото дадеш, бе, бате." Още: Слави Трифонов иска оставката на Васил Терзиев

Изказването му идва в деня на пореден протест, организиран от ПП–ДБ пред сградата на парламента. Акцията е насочена срещу готвените промени в Изборния кодекс и настоява за възстановяване на изцяло машинния вот, като от опозиционната коалиция изразяват опасения, че при предстоящите избори отново може да има манипулации.