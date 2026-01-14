Правна комисия падна: Засега няма да се гледа предложението за изцяло машинен вот

Комисията по правни въпроси, която трябваше да разгледа предложенията за промени в Изборния кодекс, сред които и въвеждането на изцяло машинно гласуване, беше отменена. Причината е удълженото работно време на пленарна зала. Първоначално заседанието на комисията беше насрочено за 14.30 ч., а след това 10 минути след края на работата в пленарна зала, но преди минути на сайта на парламента се появи съобщение, че заседанието се отменя.

През това време няколко часа в комисията чакаха тя да започне и представители на ЦИК, сред които и председателят на комисията Камелия Нейкова.

Предложението на ПП-ДБ и протеста

Правната комисия трябваше да разгледа предложението на ПП-ДБ, които смятат, че с връщането на изцяло машинния вот се цели осигуряване на по-висока степен на точност, сигурност и последимост на вота, както и да се гарантира равнопоставеност на участниците в изборния процес.

Фокусът днес е върху предложението на ПП-ДБ за машинния вот, тъй като тази вечер те са организирали протест именно с това искане.

Другите предложения в ИК

Промените в изборното законодателство, свързани с машинния вот далеч не бяха само единствената точка на заседанието на правна комисия.

В дневния й ред влизаше и общия законопроект за промени в Изборния кодекс, който обединяваше предложения на ПП-ДБ, "Възраждане", БСП и ИТН. Те обаче бяха внесени още в края на 2024 г., т.е. в началото на 51-то Народно събрание.

От ПП-ДБ предлагаха преброяването на подадените гласове чрез хартиена бюлетина или с машина да се отчита посредством надеждни технически устройства.

От проруската "Възраждане" предлагаха увеличаване състава на Централната избирателна комисия, като тя се състои от 25 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции след последните проведени избори за народни представители.

От БСП искаха въвеждане на регионални преброителни центрове и активна регистрация на избирателите.