ДБ настоява за боди камери в ДАИ и вижда седми премиер в Таки

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев вижда седмиц премиер в правителството в лицето на Таки. "Първо бяха трима, станаха пет по Борисов, шест с Томислав Дончев, който беше заместващ, а сега седмият премиер е Таки. Защо, защото взе боклука на Бургас, на Пловдив, сега опитва да вземе боклука на София", каза Мирчев. Думите му дойдоха във връзка с продуктовите такси.

По думите му стотици милиони се присвояват през увеличените продуктови такси, като това е дейност, обхваната именно от Таки.

"Това, което предлагаме, е не просто фирмите на Таки да могат да получават продуктови такси, а всяка асоциация да може да си направи такава фирма, която да оползотворява продуктовите такси и този бизнес да работи по нормален начин, а не някакво Таки да обира милиард лева", добави още Мирчев. ОЩЕ: "За петимата премиери и многото господари": Божанов каза ще подкрепи ли ПП-ДБ шести вот на недоверие

Боди камери в ДАИ

След случая със задържаните служители на ДАИ за подкуп, събран от екипа на Роби Уилямс, от "Да, България" са внесли законопроект за боди камери на всички в ДАИ.

"Знаете, ДАИ е една от най-корумпираните институции, много трудно е да намериш некорумпиран даяджия. ДПС и ГЕРБ отказаха да се регламентира боди камери, в резултат на което полицаите ги слагат, когато искат. За най-големите корупционни скандали се оказва, че записи от боди камерите няма", смята Мирчев.

Той се надява тази промяна да бъде гласувана, за да може на концерта на Айрън Мейдън да не проверяваме пак колко са корумпирани в ДАИ. ОЩЕ: Ползвали Google translate за подкупа: Ето колко пари са взели служители на ДАИ от екипа на Роби Уилямс (ВИДЕО)

Комисия за Пеевски

От "Да, България" предлагат и комисията за разследване дейността на Пеевски. "Знаете, че той дойде преди малко на работа отново с неговия кортеж, брониран, с кевоареното одеяло. Г-н Пеевски очевидно ще трябва да се състави тази комисия, за да разследваме отново цялата му дейност", посочи още Мирчев.

ДБ са писали двойка на сайта за цените

От "Да, България" пишат двойка на сайта за цените, като призоваха КЗП и правителството да си напишат домашните.

"Екипът ни го тества доста подробно, не може да се ползва функционалността, която бяхме предложили, а именно този сайт да работи за хората", каза Мирчев.

Депутатът Мартин Димитров коментира данните за бюджета. "За съжаление всичко, за което предупреждавахме се случва пред очите ни. Вчера чухте, че фискалният съвет вече говори за 5.1% дефицит, което е негативен рекорд в новата история на България. Ситуацията е крайно обезпокоителна, ако не бъдат взети спешни мерки, отиваме към румънски сценарий, който влезе след себе си вдигане на данъци, ще удари всеки българин по джоба", добави Димитров.