Дело срещу дело: Цончо Ганев бил съкрушен, че го нарекли "солташ*к на Костадинов"

Делото за клевета, заведено от депутата Манол Пейков срещу Цончо Ганев, навлиза в заключителната си фаза. Това става ясно от публикация на Пейков в социалните мрежи, в която той съобщава, че е проведено поредното заседание, възможно и последно по казуса. Процесът е свързан с обвинения за уронване на доброто му име, като паралелно тече и второ дело – срещу лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

По думите на Пейков, Ганев е подал насрещна жалба срещу него за същата сума. Причината – използвани от Пейков квалификации като "солташ*к на Костадинов" и "ехо на дъното на кладенец". Депутатът отбелязва, че това са най-острите изрази, които е използвал по адрес на Ганев, въпреки честите им публични сблъсъци.

Свидетели разказват за "психически срив"

На предходно съдебно заседание Ганев е довел двама свои съпартийци като свидетели. Според разказа на Пейков те са описали депутата като "потиснат и съкрушен" от отправените думи.

По техни твърдения Ганев в продължение на седмици "крачел с поглед, забит в земята" и дори отказвал да води партийни събрания заради преживяната обида.

Пейков посочва още, че свидетелите са имали затруднения да обяснят значението на израза "солташак", но въпреки това са го определили като тежка обида в комбинация с другото определение.

Експертиза отхвърля тезата за "хакнат" профил

Ключов момент в делото се оказва техническата експертиза, изготвена между последните две заседания. Според Пейков тя категорично установява, че профилът на Цончо Ганев във Facebook е верифициран, което на практика изключва възможността да е бил "откраднат".

Твърдението за хакване е част от защитната стратегия както на Ганев, така и на Костадинов, които по думите на Пейков са заявили, че не носят отговорност за съдържание, публикувано от техните профили.

След проведеното заседание страните очакват съдебното решение по делото срещу Ганев.