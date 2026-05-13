Вигенин пред ученици: България трябва да има самочувствие и да участва активно във вземането на решения на европейско равнище

Кристиан Вигенин посрещна в Брюксел ученици и учители от училищата посланици СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол и СУ „Христо Ботев“, както и децата от Детски танцов състав “Боляровче”, град Болярово

„Вие сте от поколението, което не знае какво е България да е извън Европейския съюз. Ние помним времето, когато трябваше да подготвяме страната, да приемаме закони и да променяме много неща, за да убедим партньорите, че сме готови за членство. Убедихме ги, станахме член, но това не реши всички проблеми, а и няма държава, която да е решила всички проблеми. Но е много важно, че в днешния нестабилен свят не сме сами и като член на ЕС България участва във вземането на всяко едно решение на европейско равнище.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин пред ученици и учители от училищата посланици СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол и СУ „Христо Ботев“, както и пред децата от Детски танцов състав „Боляровче”, град Болярово, които посетиха Европейския парламент в Брюксел по негова покана.

По думите му България трябва да отстоява по-уверено ролята си в рамките на Европейския съюз: „България не е малка държава. Така сме свикнали да си мислим, но всъщност сме средноголяма европейска държава и по територия, и по население. Трябва да имаме самочувствието не просто да следваме решенията, а да отстояваме интересите си.“

Вигенин разясни на учениците как се вземат решенията на европейско ниво и подчерта значението на компромиса в европейската политика, защото законите не се приемат като в България - само от парламента. „Всеки закон трябва да бъде одобрен и от Европейския парламент, и от Съвета. Парламентът прави своите предложения, Съветът неговите, и накрая се търси компромис. Това е процес, в който никой не получава всичко, но се намира баланс“, отбеляза той.

Като пример за конкретната работа на евродепутатите Вигенин посочи регулацията на изкуствения интелект: „Изкуственият интелект вече е навсякъде около нас и ще навлиза все повече. Въпросът е как го използваме - дали ще бъде в полза на хората, или ще стигнем до ситуация, в която започва да ни контролира. Той трябва да служи на хората, а не хората да служат на изкуствения интелект.“

Евродепутатът акцентира, че в тази сфера особено внимание се обръща на защитата на гражданските права. „С последните промени, по които работих, въведохме забрани за практики, които засягат човешкото достойнство, например, създаване и публикуване на фалшиво интимно съдържание без съгласие на конкретното лице“, посочи той. Пошегува се с учениците, че трябва да използват ChatGPT с мярка, иначе ще престанат да мислят и ще го оставят той да мисли вместо тях, като добави, че на някои места в САЩ вече се организират обучения за учители и ученици как да използват правилно изкуствения интелект в училище.

„Много решения по важни за нас въпроси не се вземат в България, а в Брюксел. Затова е важно българските евродепутати и правителството да участват активно и ефективно в този процес. Успешна е само тази обща политика, която отразява интересите на всяка една държава членка. Ако например нещо не е в интерес на България, значи не е истински европейски интерес“, изтъкна Вигенин пред младежите. Евродепутатът подчерта, че когато всички български евродепутати са единни по дадена тема, това прави впечатление и се постига резултат, като даде пример с единната позиция по докладите за Република Северна Македония.

Бяха обсъдени и възможностите за младите хора в ЕС, включително програмите за образование и квалификация, за подкрепа за първо работно място, облекчения при пътуване и други инициативи, които по думите му ще получат още по-сериозно финансиране в следващия многогодишен бюджет на ЕС.

