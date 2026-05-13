Борисов с първа реакция за свалената охрана

13 май 2026, 15:03 часа
Снимка: БГНЕС
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува в социалните мрежи първа реакция на новината, че от утре (14 май) Националната служба за охрана (НСО) прекратява от 14 май неговата охрана, както и тази на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Информацията първо беше съобщена на Facebook страницата на "ДПС-Ново начало" чрез позиция от името на Пеевски.

"Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО", заяви Пеевски, визирайки началника на службата Емил Тонев. Още: Свалената охрана: ГЕРБ се притесни за сигурността на Борисов, а Петков показа как ходи свободно по улиците (ВИДЕО)

Малко по-късно депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев потвърди пред журналисти в Народното събрание, че държавната охрана на Борисов също е свалена. По думите му ръководството на НСО е уведомило парламентарната група на ГЕРБ, че решението влиза в сила от утре. 

От изявление на министъра на вътрешните работи стана ясно, че причината за прекратяването на охраната е липсата на данни за непосредствена заплаха срещу двамата политически лидери.

Томислав Дончев от ГЕРБ обаче разкритикува решението и го определи като политически мотивирано.

"Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай боже, политическо решение, а не институционално. Тук не става дума просто за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР с традиционни проблеми с организираната престъпност", заяви той. Още: "Трябваше да се случи преди месеци": Денков за охраната на Пеевски (ВИДЕО)

Реакцията на Борисов

"Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин", написа лидерът на ГЕРБ във Facebook.

Ивайло Анев
