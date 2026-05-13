"Не обикалям страната, за да търся президенти": Зарков предпазлив за издигането на кандидатура на Йотова

"Аз не обикалям страната, за да търся кандидати за президенти. Аз обиколих из цялата страна и няма да спра, защото няма да се примиря с ролята на социалистическото движение в България към този момент". Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков пред NOVA NEWS по отношение на вътрешнополитическото развитие на формацията след отпадането й от парламента.

По отношение на президента Илияна Йотова, лидерът на социалистите каза: "Тя е много добър президент, един от най-авторитетните социалисти, ако не и най-авторитетните", но добави, че е рано да се каже дали тя ще бъде предложена от БСП за държавен глава в коалиция с "Прогресивна България".

Той подчерта, че фокусът му е вътрешнопартиен и стратегически: "Мисля, че ние имаме сила в БСП вътре и намирам хората, които още са решени да се борят. Те са достатъчно на брой и качествени. Да се борим първо за нашата партия, а след това да създадем ляв фронт, който коренно и качествено да промени политическата ситуация в България към добро".

Правосъдната реформа на Радев

Бившият правосъден министър коментира и предложените мерки в посока съдебната реформа, спорните текстове в Закона за съдебната власт и кризата около Висшия съдебен съвет (ВСС). Основният акцент в разговора падна върху предложените ограничения за орган с изтекъл мандат и възможността той все пак да взема решения "при обоснована необходимост".

Зарков подчерта, че законодателният процес все още е в ранен етап и окончателни решения няма. По отношение на състоянието на съдебната система Зарков описа ситуацията като дълбоко проблемна: "Това е един орган, който заради бездействието на парламента и действията на самите си членове допринесе за страшен хаос в системата". Според него настоящите промени целят временно решение: "Те се опитват да сложат спирачка и да спечелят време за кардинално решение - нов ВСС".

Коментирайки спорния текст, който допуска изключение за ВСС да взема решения при "обоснована необходимост", Зарков предупреди за потенциални рискове. "От една страна се казва, че той повече не може да извършва определени действия, от друга страна той все пак съществува и Конституцията му възлага важни функции", заяви той. По думите му оставянето на възможност за изключение може да обезсмисли самото ограничение.

Зарков определи подхода като извънреден и проблемен. "Това е законодателство по патология. Все едно да учим анатомия по разпадащите се органи, а не по здравото тяло". Той допълни, че подобни мерки могат да бъдат само временни и аварийни. Зарков беше категоричен и по отношение на самия принцип на работа на ВСС с изтекъл мандат: "Рискът е, че легитимираме ситуация на орган с изтекъл мандат, който продължава да функционира". Попитан как би действал, Зарков заяви, че би го премахнал.

По отношение на предложенията бивши висши магистрати да не могат да влизат във ВСС, Зарков заяви: "Има логика хора, които са били членове на ВСС по право, да не могат да бъдат редови членове, защото са упражнявали влияние дълго време. Тези текстове трябва да се четат много внимателно на светлината на практиката на Конституционния съд".