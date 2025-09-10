Войната в Украйна:

10 септември 2025, 06:22 часа 290 прочитания 0 коментара
Депутатите гласуват кандидатурата на Мария Филипова за зам.-омбудсман

Парламентът ще гласува и избере заместник-омбудсман. Кандидатът е Мария Филипова, която получи най-много точки, след като бе изслушана в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество.

Кандидатите за поста бяха трима – Деница Димитрова - предложена от "Национална мрежа за децата", Марина Кисьова де Хеус - предложена от фондация "Екатерина Каравелов", и Мария Филипова - предложена от асоциация "Активни потребители".

След изслушването на тримата кандидати в институцията на Омбудсмана на Република България, стана ясно, че Мария Филипова е класирана на първо място по точки от комисията по оценка и е получила 15 точки. На второ място с 13 точки е Марина Кисьова де Хеус, а на трето място с 12 точки е Деница Димитрова.

Кое е Мария Филипова?

Мария Филипова е настоящ председател на КЗП. Заемала е постовете на председател на Държавната комисия по хазарта, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН) и експерт в Министерство на правосъдието.

Кандидатурата на Мария Филипова бе внесена на 18 август от омбудсмана Велислава Делчева, с което официално предложи на Народното събрание за свой заместник шефката на КЗП.

Виолета Иванова
