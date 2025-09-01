Изслушват фаворитката за заместник-омбудсман Мария Филипова

На 2 септември от 16.00 часа ще се състои изслушването на кандидата за заместник -омбудсман Мария Филипова в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, предава БГНЕС.

Кандидатурата й е внесена от омбудсмана Велислава Делчева на 18 август 2025 г. Комисията е изпратила писма с искане за служебни проверки на кандидата за зам.-омбудсман относно гражданство, съдимост и принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Филипова.

По време на изслушването кандидатът за зам.-омбудсман може да отговаря на въпроси, изпратени от неправителствени организации и медии. Въпроси и становища ще бъдат приемани от Комисията не по-късно от три дни преди провеждане на изслушването.