Войната в Украйна:

Изслушват фаворитката за заместник-омбудсман Мария Филипова

01 септември 2025, 14:11 часа 216 прочитания 0 коментара
Изслушват фаворитката за заместник-омбудсман Мария Филипова

На 2 септември от 16.00 часа ще се състои изслушването на кандидата за заместник -омбудсман Мария Филипова в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, предава БГНЕС.

Кандидатурата й е внесена от омбудсмана Велислава Делчева на 18 август 2025 г. Комисията е изпратила писма с искане за служебни проверки на кандидата за зам.-омбудсман относно гражданство, съдимост и принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Филипова.

По време на изслушването кандидатът за зам.-омбудсман може да отговаря на въпроси, изпратени от неправителствени организации и медии.  Въпроси и становища ще бъдат приемани от Комисията не по-късно от три дни преди провеждане на изслушването. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Мария Филипова Заместник омбудсман информация 2025
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес