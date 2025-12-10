Спорт:

Атанас Атанасов на протеста: Предлагам управляващите да ви направят един коледен подарък (ВИДЕО)

10 декември 2025, 18:56 часа 199 прочитания 0 коментара

„Много сме, силни сме!“, обърна се председателят на ДСБ, част от ПП-ДБ, Атанас Атанасов към протестиращите хиляди граждани в София на 10 декември. Те се стекоха на площад "Независимост" с искане за оставка на правителството на ГЕРБ-СДС, БСП и "Има такъв народ", подкрепено от "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

"Да си върнем държавата"

„Трябва да си върнем държавата! Управляващите арогантно потъпкват правилата в нашата държава. Узурпираха регулаторите, наслагаха си там калинките, за да може да им обслужват корупционните схеми. След това казаха, че ще внесат „единствения възможен бюджет“. И след като вие излязохте и им казахте, че не харесвате този бюджет, те казаха, че имало и друг. Вие сте нашата сила, заедно трябва да променим България. Няма връщане назад!“, заяви Атанасов пред множеството от трибуната на протеста.

Снимка: БГНЕС

Той отправи предложение към ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и „ДПС-Ново начало“: „Днес имаше дебат по вота на недоверие, утре трябва да се гласува. Моето предложение е следното – нека управляващите да направят един коледен подарък на България, на вас, и утре да гласуват „за“ вота на недоверие. Оставка!“.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
