"Да поиска излизане от НАТО": Костадинов с призив към Радев

Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с "Време ни е за Възраждане". Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО. Това написа в социалната мрежа "Фейсбук" лидерътп на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов след оставката на президента Румен Радев.

Той няма обяснение защо този, който е писал речта на Радев, не му е написал, че в крайна сметка това го пише в програмата на "Възраждане".

"А сега сериозно. С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега", коментира още Костадинов. ОЩЕ: Зафиров: БСП отново има президент

Оставката на Радев

За участието на президента в изборите и за неговата оставка се спекулира от месеци. Тази вечер, 19 януари 2026 г., президентът заяви, че утре ще депозира своята оставка като президент. "Преди 9 години ми гласувахте доверието да бъда президент. През 2021 година го направихте отново. Заедно преживяхме множество кризи. Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебни правителства, да отстоявам държавния и обществен интерес. Днес за последен път се обръщам към вас като президент на България", каза президентът Румен Радев. Той даде ясен знак, че ще участва на следващите парламентарни избори срещу "порочния управленски модел, който функционира по механизмите на олигархията". ОЩЕ: Извънредно! Румен Радев подава оставка като президент (ВИДЕО)