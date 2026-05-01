Идва ли очистването на съдебната система: Нов депутат от ПП обясни за промени във ВСС

„Няма да има очистване на съдебната система, а промяна, която да заработи в полза на хората, които да имат усещане за право и справедливост. Трябва да има нов Висшия съдебен съвет, избран с нови правила и с нови хора, които са професионалисти, избрани не по партийни квоти". Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната" адвокат Велислав Величков пред bTV.

По думите на народния представител трябва да има обществени предложения за новия състав на ВСС.

Какво предлага ПП в Закона за съдебната власт?

Снимка: БГНЕС

Той напомни, че ПП са внесли 11 законопроекта, два от които касаят промени в Закона за съдебната власт. Формацията предлага адвокатурата, академичният състав на СУ, БАН и Съюзът на юристите в България да имат право да номинират кандидати и народните представители да се отнесат към тези представители и ако отговарят на критериите, да ги изберат за членове на ВСС.

Другите промени в закона – ВСС да няма право да се занимава с кадрова политика, докато не бъде сменен.

Според адвокат Велислав Величков ВСС трябва да бъде постоянно действащ орган със засилен обществен и парламентарен контрол.

„ВСС трябва да може спокойно да работи, ефективно да работи, но и да дължи отчет за така свършената работа, а не да се държи като специална институция в държавата. Трябва да спре и отрицателната селекция в съдебната система“, призова народният представител.

Според него ВСС и съдебната система са първият тест за "Прогресивна България".

