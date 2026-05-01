Идва ли очистването на съдебната система: Нов депутат от ПП обясни за промени във ВСС

„Няма да има очистване на съдебната система, а промяна, която да заработи в полза на хората, които да имат усещане за право и справедливост. Трябва да има нов Висшия съдебен съвет, избран с нови правила и с нови хора, които са професионалисти, избрани не по партийни квоти“. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ адвокат Велислав Величков пред bTV. Още: Мнозинство от над 160 депутати ще се намери, за да смени въшките във ВСС: "Правосъдие за всеки" с коментар за съдебната реформа

По думите на народния представител трябва да има обществени предложения за новия състав на ВСС. 

Какво предлага ПП в Закона за съдебната власт?

Той напомни, че ПП са внесли 11 законопроекта, два от които касаят промени в Закона за съдебната власт. Формацията предлага адвокатурата, академичният състав на СУ, БАН и Съюзът на юристите в България да имат право да номинират кандидати и народните представители да се отнесат към тези представители и ако отговарят на критериите, да ги изберат за членове на ВСС.

Другите промени в закона – ВСС да няма право да се занимава с кадрова политика, докато не бъде сменен.

Според адвокат Велислав Величков ВСС трябва да бъде постоянно действащ орган със засилен обществен и парламентарен контрол.

„ВСС трябва да може спокойно да работи, ефективно да работи, но и да дължи отчет за така свършената работа, а не да се държи като специална институция в държавата. Трябва да спре и отрицателната селекция в съдебната система“, призова народният представител.

Според него ВСС и съдебната система са първият тест за "Прогресивна България". 

Антон Иванов Отговорен редактор
