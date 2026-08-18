Евродепутатите ни: Майдел и Йончева с по половин милион евро в сметките, други живеят само на заплата

Българските евродепутати с по-голям стаж и опит са и с най-големи доходи и имоти в Брюксел, показа проверка на Actualno.com в регистрите на Сметната палата. В края на миналата седмица вече излязоха данните от имуществените декларации, които всички, заемащи публична длъжност, са длъжни да подават. В поредица от материали Actualno.com представя най-интересните данни, които попадат във въпросните декларации.

Прегледът на подадената информация от евродепутатите ни показва, че нито един от 17-е представители няма земеделски земи и гори у нас. За сметка на това някои от по-опитните имат имоти в Брюксел, но почти нито един няма в България. Своите декларации в срок не са подали Ивайло Вълчев, Никола Минчев и Христо Петров.

Финансово и политически богати

Сред евродепутатите с най-голямо финансово състояние в банковите сметки се отличава името на Ева Майдел. Дългогодишният представител на Европейската народна партия (ЕНП) в Европарламента е декларирала къща в Брюксел с размер 420 кв. метра, прибита през 2022 г. на името на съпруга й Никлас Майдел. В сметките си тя разполага с 422 837 евро от заплати и спестявания в чужбина, както и още 44 738 евро в служебна сметка.

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С най-много на брой банкови сметки е Емил Радев от ЕНП - цели осем (четири у нас и четири в чужбина), в които е декларирал приходи от около 600 хиляди евро. Основната му сметка е от заплати и е в размер на 565 372 евро в Брюксел, като има налични и около 15 хиляди лева в сметки у нас.

Колегата му в политическото семейство на десните Андрей Ковачев също е сред заможните евродепутати. В декларацията му са посочени налични 324 700 евро в сметка в чужбина, 31 962 евро в българска сметка и още 19 658 долара отново у нас - и двете с приходи от заплати.

Бившата евродепутатка от "Обнови Европа" и понастоящем вече член на семейството на "Европейските консерватори и реформисти" Елена Йончева също може да се похвали със завидно финансово положение. Тя е декларирала собственост на наследствен апартамент в София, оценен на стойност над 1,15 милиона лева. Йончева притежава и автомобил БМВ на стойност 43 028 лева. В банковите й сметки има декларирани 5000 евро от заплати в Белгия, както и 590 хиляди евро в България от продажба на наследствен имот.

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Евродепутатът от ЕНП и лидер на българската ДСБ Радан Кънев има в сметките си 45 хиляди евро от заплати, а съпругата му Деница Росенова Баръмова-Кънева притежава 200 хиляди лева от дарения. Двамата имат изтеглен ипотечен кредит за 37 500 лева с рефинансиране на лихва 5,5%, както и потребителски кредит за 32 хиляди лева на името Баръмова-Кънева с лихва 7,6%.

Апартаменти в чужбина

Според декларираните данни в Сметката палата евродепутатът Андрей Новаков притежава къща с двор в село Пожарево (Божурище) в размер на 200 квадратни метра, придобита през 2025 г., както и апартамент в Брюксел за над 127 хиляди евро, придобит през 2022 г. На сметката си той има ипотечен кредит за 393 464 лева с лихва 2.18%. Прави впечатление, че в банковите си сметки има едва около 5000 евро, но и вложени в инвестиции над 78 хиляди евро.

Дългогодишният евродепутат от социалистите Цветелина Пенкова също има апартамент в Брюксел с площ 95 кв. метра, придобит през 2025 г. за около 606 хиляди лева. Тя притежава и "Мазда" за 39 117 лева, придобита през 2025 г. В сметките си има декларирани едва 5480 евро в банка у нас, както и ипотечен кредит за 279 хиляди евро с лихва 2.83%.

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По-скромните

Сред по-скромните притежания са сметките на евродепутата от консерваторите и реформистите Танер Кабилов от ДПС. Той е декларирал 75 хиляди лева в брой, както и около 10 хиляди евро от заплати в чужбина. Има налични и над 6000 лева от заплати в страната. На негово име е и кредит за близо 550 хиляди лева с лихва 2.25%.

Илия Лазаров от ЕНП е декларирал налични над 86 хиляди евро и 15 хиляди лева по сметки, както и близо 40 хиляди евро приходи от заплати на името на съпругата му Ирина Начкова Лазарова. Имат и "Шкода" за 96 527 лева, придобита през 2025 г.

Евродепутатът Илхан Кючюк е посочил налични 105 хиляди евро от заплати, командировъчни, представителни, дневно възнаграждение и продажбна на автомобил., както и над 26 хиляди лева на съпругата му Юзлем Мусова Кючюк като приходи от наем. Двамата изплащат и ипотечен кредит за 196 469 евро с лихва 2%.

Кристиан Вигенин е декларирал 22 450 евро приходи от заплата, както и 20 хиляди лева от заплати у нас. Съпругата му Милена Благоева Ангелова е посочила близо 74 хиляди евро приходи от заплата, но и 60 хиляди евро в чуждестранна сметка.

Проруските евродепутати на "Възраждане" Петър Волгин и Рада Лайкова също са посочили своите притежания. Бившият водещ по БНР има спестени над 253 хиляди лева от заплати, както и приходи от над 18 хиляди евро у нас. Съпругата му Даниела Големинова е посочила 2543 лева налични в сметка у нас от заплати. От своя страна, Лайкова е посочила приходи от заплати в размер на над 93 хиляди евро.

Колегата им Станислав Стоянов е посочил в декларацията си собственост на "Шкода" за 49 396 лева, придобита през 2025 г., както и близо 107 хиляди евро приходи от заплати в сметка в чужбина.