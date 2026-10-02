36 фактури за 5 млн. евро: Радев с нови данни за полетите на Пеевски

Премиерът Румен Радев заяви в парламента, че са получени 36 фактури от службите в Малта, свързани с полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. По думите му документите описват полети на обща стойност около 5 милиона евро.

"Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. Там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила", каза Радев по време на блицконтрола в Народното събрание.

Темата беше повдигната във връзка с данните, представени дни по-рано от вътрешния министър Иван Демерджиев. Той заяви, че дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства към т.нар. "дружество касичка", което впоследствие е плащало полети на Пеевски. Още: Не са летели с частни самолети: Демерджиев отвърна на Пеевски за министри и връзки с мантинелите

Радев призова депутатите да изслушат Демерджиев

Премиерът призова Народното събрание отново да даде възможност на вътрешния министър да представи документите по случая.

"Моят призив към вас е, понеже няма как да бъдат споделени тези данни, но ако вие в парламента решите да призовете тук министъра на вътрешните работи и му дадете това право, той може да сподели повече документална информация по тези казуси", обърна се Радев към депутатите.

Призивът му предизвика реакция от опозицията, тъй като предишния ден е беше предвидено изслушване на Демерджиев, но то бе отменено. Вместо това вътрешният министър е говори близо два часа пред депутатите по случая с убийството на Илиян Филипов. Още: "Темата е неудобна за правителството": Пеевски твърди за връзки на двама министри с фирмите за мантинели

Пеевски: Аз и семейството ми сме си платили полетите

Самият Делян Пеевски отхвърли твърденията, че полетите му са били финансирани от фирми, свързани с обществени поръчки.

"На никой не държа други обяснения. Министър Демерджиев изнесе огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека го докаже", заяви лидерът на ДПС пред журналисти в парламента.

Пеевски посочи, че той и семейството му сами са платили полетите.

Още: Скандал в парламента: "Медийните потоци" на управляващите замениха мантинелите и полетите на Пеевски

Над 200 дружества при поръчките за мантинели

Радев коментира и проверките около обществените поръчки за мантинели. По думите му след насочване на икономическа полиция към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация са били открити множество данни, които подлежат на проверка.

"Когато икономическа полиция ги насочихме към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за два часа изскочиха толкова неща, които не могат хиляди хора да направят, работейки денонощно. Там е истинска джунгла", каза премиерът.

Той посочи, че само при обществените поръчки за мантинели участват над 200 дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), като по думите му в някои от тях ръководители са получавали възнаграждения от по 20 000 лева.

Още: Полетите на Пеевски и монопола върху мантинелите: Демерджиев обеща отговори много скоро

"С това нещо се занимават разследващите органи. Така че където има съмнение, нека проверяват", заяви Радев.

Междувременно министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев заяви, че изнесените данни за мантинелите и полетите на Пеевски са резултат от анализ на хиляди документи по множество обществени поръчки. По думите му използването на системата СИГМА е позволило анализът да бъде извършен за дни, вместо за месеци.