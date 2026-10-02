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Пеевски е готов да подаде оставка: Ето какво е условието му към Радев (ВИДЕО)

02 октомври 2026, 11:52 часа 825 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пеевски е готов да подаде оставка: Ето какво е условието му към Радев (ВИДЕО)

"Предлагам му следното - ако има 36 фактури, заплатени от фирма „Спектрум", аз си подавам оставката като лидер на ДПС, ако не  - той да си подаде оставката или да уволни министър Демерджиев". Този призив отправи санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски към министър-председателя Румен Радев. Призивът дойде след изнесените от премиера данни, че са получени от Малта 36 фактури за 5 млн. евро, свързани с полети на Пеевски. 

Темата беше повдигната във връзка с данните, представени дни по-рано от вътрешния министър Иван Демерджиев. Той заяви, че дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства към т.нар. "дружество касичка", което впоследствие е плащало полети на Пеевски

"Виждам, че Румен Радев отново е лъгал. Въпросът е днес да си викне министъра Демерджиев. Да разберем министър Демерджиев ли лъже само или вече лъже и премиерът. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма „Спектрум", която цитират, е невъзможно да съществуват. 

Полетите са платени от него и семейството му

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Пеевски е категоричен, че такива фактури е невъзможно да съществуват. "Всичко е платено от мен и моето семейство", повтори отново лидерът на ДПС. Той добави, че полетите му са платени от абсолютно легитимна дейност, която е отразена в Търговския регистър.

Попитан защо не покаже документи, Пеевски отвърна, че няма какво да доказва. "Трябва да доказват тези, които ме обвиняват", каза Пеевски.  ОЩЕ: 36 фактури за 5 млн. евро: Радев с нови данни за полетите на Пеевски

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ДПС Делян Пеевски оставка Румен Радев Иван Демерджиев 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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