Еврокомисията с ново предупреждение към България заради правната помощ на заподозрени лица

Европейската комисия изпрати до България и Полша мотивирани становища поради това, че не са транспонирали правилно разпоредбите на ЕС за правната помощ за заподозрени и обвиняеми лица, пише БНР.

Правото на ЕС гарантира защитата на основните права на заподозрените и обвиняемите, включително на лицата, издирвани по силата на европейска заповед за арест, подчертават от Комисията и допълват, че в двете страни достъп до правна помощ се предоставя само на официално обвинени в престъпление лица, а не на заподозрени.

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С директивата също така се изисква достъпът до правна помощ да бъде гарантиран, независимо от гражданството или националността. България и Полша имат два месеца, за да отговорят и да отстранят посочените от Комисията недостатъци.

При липса на задоволителен отговор Комисията може да сезира Съда на ЕС.

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