Войната в Украйна:

"Финансов измамник" и "селяндур": Радостин Василев и Ивелин Михайлов с "любезности" в парламента

31 октомври 2025, 10:54 часа 299 прочитания 1 коментар
"Финансов измамник" и "селяндур": Радостин Василев и Ивелин Михайлов с "любезности" в парламента

Напрежението между МЕЧ и "Величие" продължава да расте. След обвиненията на Радостин Василев от вчера, че хората на Ивелин Михайлов са замесени във финансови и документални измами, а в партията дори имало нелегитимен депутат - Мария Илиева, сблъсъкът между двете формации днес (31 октомври) се изостри още повече.

Ивелин Михайлов отговори, че всички разходи на "Величие", по кампании и субсидии, са напълно отчетени и под постоянен контрол. По думите му имало и политически натиск: лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски, предложили "Величие" да замени ИТН в управляващата коалиция. "Този път не бяха предложени пари – имаше само заплахи", заяви Михайлов.

Малко след това Радостин Василев направи изявление в парламента. Той обясни, че на председателски съвет е обсъден въпросът с нелегитимен депутат. Вчера Василев поиска графологична експертиза на декларации, подписвани от Мария Илиева, а подаденият сигнал за документално престъпление вече е препратен към изпълняващия функциите главен прокурор. Софийската градска прокуратура подготвя досъдебно производство.Още: "Идва конституционна криза заради депутат на "Величие": Твърдение на Радостин Василев (ВИДЕО)

"Финансов измамник", "селяндур"

По-късно Ивелин Михайлов се включи в парламентарните декларации. Започна с почит към Деня на народните будители, но премина в емоционална реч за натиск върху бизнеса му и опити да бъде дискредитиран. Това предизвика остра реакция от Василев, който заяви, че думите му не били политическа декларация, а лични оплаквания. Той поиска доказателства за твърденията на Михайлов за предлагане на пари и добави: "Ако над него е оказван политически натиск, нека сезира и.ф. главен прокурор. Един финансов измамник и една пирамида използват трибуната на НС, за да прикрият измамите си.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След това лидерът на МЕЧ премина в лични нападки: "Вие сте селяндур, попаднал случайно в НС. Заблуждавате хората и ще измамите още повече. Съжалявам, че ви защитих и исках влизането ви в парламента – вие сте измама. Мария Илиева да напусне залата – тя е фалшифицирала документи, заедно с Бобчева." Василев добави още, че "депутатите на "Величие" са некадърници, които за 10 месеца не могат да напишат закон, а Катинчарова чете от ChatGPT". По думите му Михайлов "не е чел книги и разполага с речников запас от 500-600 думи".Още: Божанов заговори за чадър над "Исторически парк" (ВИДЕО)

Заради обидите председателят на парламента Рая Назарян наложи на Радостин Василев наказание "забележка".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Радостин Василев Ивелин Михайлов Величие 51 Народно събрание 51 парламент
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес