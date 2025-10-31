"Финансов измамник" и "селяндур": Радостин Василев и Ивелин Михайлов с "любезности" в парламента

Напрежението между МЕЧ и "Величие" продължава да расте. След обвиненията на Радостин Василев от вчера, че хората на Ивелин Михайлов са замесени във финансови и документални измами, а в партията дори имало нелегитимен депутат - Мария Илиева, сблъсъкът между двете формации днес (31 октомври) се изостри още повече.

Ивелин Михайлов отговори, че всички разходи на "Величие", по кампании и субсидии, са напълно отчетени и под постоянен контрол. По думите му имало и политически натиск: лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски, предложили "Величие" да замени ИТН в управляващата коалиция. "Този път не бяха предложени пари – имаше само заплахи", заяви Михайлов.

Малко след това Радостин Василев направи изявление в парламента. Той обясни, че на председателски съвет е обсъден въпросът с нелегитимен депутат. Вчера Василев поиска графологична експертиза на декларации, подписвани от Мария Илиева, а подаденият сигнал за документално престъпление вече е препратен към изпълняващия функциите главен прокурор. Софийската градска прокуратура подготвя досъдебно производство.

"Финансов измамник", "селяндур"

По-късно Ивелин Михайлов се включи в парламентарните декларации. Започна с почит към Деня на народните будители, но премина в емоционална реч за натиск върху бизнеса му и опити да бъде дискредитиран. Това предизвика остра реакция от Василев, който заяви, че думите му не били политическа декларация, а лични оплаквания. Той поиска доказателства за твърденията на Михайлов за предлагане на пари и добави: "Ако над него е оказван политически натиск, нека сезира и.ф. главен прокурор. Един финансов измамник и една пирамида използват трибуната на НС, за да прикрият измамите си.

След това лидерът на МЕЧ премина в лични нападки: "Вие сте селяндур, попаднал случайно в НС. Заблуждавате хората и ще измамите още повече. Съжалявам, че ви защитих и исках влизането ви в парламента – вие сте измама. Мария Илиева да напусне залата – тя е фалшифицирала документи, заедно с Бобчева." Василев добави още, че "депутатите на "Величие" са некадърници, които за 10 месеца не могат да напишат закон, а Катинчарова чете от ChatGPT". По думите му Михайлов "не е чел книги и разполага с речников запас от 500-600 думи".

Заради обидите председателят на парламента Рая Назарян наложи на Радостин Василев наказание "забележка".