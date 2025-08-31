Фон дер Лайен идва в България, Русия ще стреля по нас заради военните заводи: Тодор Тагарев коментира

България е все по-важна брънка от отбранителната политика на Европа. Тя се промени заради войната в Украйна и необходимостта от превъоръжаване и военна подкрепа за украинската армия - България вече играе все по-важна роля и в този процес. Това заяви бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев пред Нова телевизия предвид очакваното днес, 31 август, посещение на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която ще отиде във ВМЗ-Сопот.

Спекулациите, че изграждането на нови военни заводи у нас може да направи България мишена при евентуална ескалация, бяха определени от бившия министър на отбраната като част от "традиционната руска пропаганда", на която не трябва да се обръща внимание.

"България и сега е сред водещите производители на боеприпаси в Европа – това не ни е направило цел досега. Няма да ни направи и в бъдеще. Но проруските среди у нас използват всяка възможност, за да всяват страх", предупреди той.

Според Тагарев, идването на Rheinmetall в България не е пряка заслуга на Фон дер Лайен, но ЕК е изиграла сериозна косвена роля за това. "Това е стъпка в посока по-дълбока интеграция. Европейската комисия няма пряка роля в конкретната сделка с "Райнметал", но визитата на нейния председател е ясен политически сигнал, че това е посоката, която се подкрепя на най-високо ниво в ЕС", каза бившият министър на отбраната. Той не пропусна да изтъкне, че България има традиции и възможности в производството на оръжия.

