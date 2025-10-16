Войната в Украйна:

Желязков преговаря с ИТН и БСП за нов кабинет с ДПС, на дневен ред са нови министри и ново споразумение

16 октомври 2025, 16:15 часа 448 прочитания 0 коментара
Премиерът Росен Желязков е провел спешни политически преговори с коалиционните партньори от БСП и ИТН с цел бъдещето на управленската конструкция и включването на "ДПС-Ново начало" като коалиционен партньор в нова управленска конструкция. От формациите на Атанас Зафиров и Слави Трифонов са декларирали необходимост от време за допитване до колективните си органи относно финалното решение за бъдещото преформатиране на правителството, пише "24 часа".

Според изданието основен фокус в разговорите са били и бъдещите рокади в министерствата и най-вече дали председателят на парламента доц. Наталия Киселова ще се раздели с поста си, каквато заявка даде лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във вторник в своебразния си монолог пред парламентарната група. Обсъдено е било и вероятното освобождаване от постовете на вътрешния министър Даниел Митов, социалния министър Борислав Гуцанов и здравният министър Силви Кирилов. Спекулира се и с името на Манол Генов от БСП, който е министър на околната среда и водите.

Паралелно Росен Желязков е водил разговори и с лидера на "ДПС-Ново начало", потвърди по-рано в четвъртък самият Делян Пеевски. По негови думи до края на седмицата предстояла и среща между преговорни екипи от ГЕРБ и ДПС, за да каже формацията на Пеевски как вижда свое участие в мнозинството. На практика Пеевски сам призова премиера Желязков да му се обади и да преговарят за официално включване на формацията в управлението, защото искал да носи отговорност. Същевременно обаче бе допуснат и вариант ДПС да остане в сегашната си роля на подкрепяща формация без министри, зам.-министри, шефове на парламентарни комисии, областни управители и т.н.

Според непотвърдени медийни спекулации се е стигнало до вариант ДПС да поеме ролята, която имаха преди девет месеца АПС - участие в парламентарни комисии, зам.-председателско място на НС, но без участие на министри в изпълнителната власт. Предстои да се реши дали ще бъде подписвано и ново коалиционно споразумение.

Непреки потвърждения

Медийната информация донякъде бе потвърдена непряко и от вицепремиерът Атанас Зафиров, който на брифинг в централата на БСП подчерта, че Съветът за съвместно управление не е разпускан. "Дали ще бъде разширен съставът му, дали ще бъде подписано ново споразумение - тези въпроси стоят на дневен ред. Бойко Борисов и Георг Георгиев направиха заявки, че "ДПС-Ново начало" трябва да е част от това правителство. Когато разберем каква част - тогава ще дадем и нашата позиция. Факт е обаче, че това управление нямаше да съществува без подкрепата на ДПС. Нормално е, когато даваш подкрепа, да имаш определени очаквания, изисквания и виждания", каза Зафиров, който също така отрече да е имал официална среща с премиера Росен Желязков. Двамата обаче редовно провеждали телефонни разговори, "защото държавата си функционира".

А по повод евентуалните промени в конфигурацията на властта, Зафиров потвърди: "Не само тази на Наталия Киселова, на дневен ред са оставките на всички участници на БСП в управлението. Нито сме се вкопчили в постовете си, нито сме поставяли условия. Няма да позволим да бъде принизяван резултатът от работата ни. Критики по същество срещу работата на г-жа Киселова аз не съм чул до момента", заяви вицепремиерът.

До този момент единствено от ИТН не са коментирали политическото напрежение в управляващото мнозинство.

Ивайло Илиев
