Зафиров: На дневен ред са оставките на всички участници на БСП в управлението (ВИДЕО)

"Готови сме на всякакви разговори с партньорите за запазване на правителството. Инициативата в това трябва да бъде в мандатоносителя. Тези разговори и тези решения, които ще взимаме и тези решения, които ще участваме не могат да бъдат на всяка цена и в никакъв случай не могат да бъдат в ущърб на държавата и обществото", каза вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров по време на брифинг на "Позитано" 20. В тази връзка той подчерта, че оставките на всички участници на БСП в управлението стоят на дневен ред, включително и оставката на Наталия Киселова.

Няма свещени крави в управлението

Зафиров заяви, че свещени крави в управлението няма и че на дневен ред стоят оставките на всички участници на БСП в съвместното управение, включително и на Наталия Киселова.

Относно оставката на Киселова - Зафиров помоли "да не говорим за жертви", тъй като такива има във война, а не в политически процеси.

"Нито сме се вкопчили в тези постове, никога сме поставяли условия, в същото време няма да позволим по никакъв начин да бъде принизяван резултатът от нашата работа в едни от най-трудните ресори, в това число и работата на председателя на Народното събрание", смята Зафиров, като той отбеляза, че не е чул същетвена критика към нейната работа.

Според него, ако се върви според към преформатиране на това управление, към ново управленско мнозинство, тогава е съвсем нормално целият разговор да започне отначало.

БСП чака инициативата от ГЕРБ

Лидерът на социалистите посочи, че БСП като пета политическа сила не може да дава окончателните решения, но иска да участва в тях, като според него те трябва да бъдат заложени от ГЕРБ.

"Ние винаги сме били категорично против да се разговаря с партньорите ни и въобще с политическите субекти през медиите. Няма да го направим и това. Въпреки атаката срещу "БСП - Обединена левица" и непредивиканото от нас напрежение- в състезанието кой е най-заслужилия крепител на тази стабилност ние няма да участваме. Факт е, че без стабилното и предсказуемо поведение на БСП - "Обединена левица" - това управление нямаше да съществува", смята Зафиров.

Той добави, че БСП са направили достатъчно компромиси и че не са позволили осем месеца нито веднъж публично да критикуват, какъвто и да е участник в съвместното управление, защото гледат и на кабинета, и на подкрепящото го мнозинство като едно цяло и един екип.

Той заяви, че винаги са се стремели да бъдат социалния вектор и не разбира защо това предизвиква напрежение. "В това няма нищо укоримо или още по-малко неочаквано.

Участието на "ДПС - Ново начало"

Лидерът на БСП заяви, че в момента управлението се подкрепя от мнозинство, което е различно от управлението в началото. "Казвам какъв е залогът - искаме ли да има стабилност, или искаме да влезем в цикъл на безкрайани избори, хаос", добави Зафиров.

Той коментира, че дали ще бъде разширен съставът на Съвместното управление, дали ще бъде подписано ново споразумение, това са въпроси, които стоят на дневен ред.

"Когато все пак имаме яснота каква точно част трябва да бъдат "ДПС - Ново начало" тогава ще дадем и нашата позиция. Едно нещо обаче е факт - това управление нямаше да съществува без подкрепата на "ДПС - Ново начало". Нормално е, когато даваш подкрепа, да имаш определени очаквания, изисквания и виждания. Очаквам този разговор да бъде проведен в тези легитимни органи и колективно и заедно да вземем своето решение", заяви Зафиров.