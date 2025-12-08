Атанас Зафиров: Искаме Европа, която обединява, а не разделя

"България трябва да отстои увеличаването на кохезионните средства, запазването на прекия достъп на регионите до финансиране и равнопоставеността на фермерите в рамките на новия европейски бюджет 2028–2034 г." Това заяви вицепремиерът и председател на НС на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” Атанас Зафиров по време на дискусия „България и новия европейски бюджет /2028-2034/: цели и възможности“, организирана от евродепутатите Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин, част от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

В хода на дискусията бе подчертано, че бюджетът, предложен от Европейската комисия се очаква да достигне почти 2 трилиона евро и е рекорден по своя размер.

Атанас Зафиров изрази тревога по повод прогнозирания спад на кохезионните фондове, което по думите му застрашава регионалното развитие и самата идея за европейска солидарност.

„Свиването на кохезионното финансиране не е техническо решение, а политическо послание: „Всеки да се оправя сам. Европа не оцелява, когато силните са сами. Европа оцелява, когато всички сме силни“, посочи Зафиров.

По повод на предложението над 500 програми да бъдат слети в единен национален план, вицепремиерът коментира, че това би отслабило регионалната автономия и може да създаде риск решенията да зависят от политическата конюнктура.

В контекста на усиленото внимание към европейския отбранителен бюджет, който надхвърля 130 млрд. евро, заместник министър-председателят подчерта, че сигурността не се изчерпва само с военни инвестиции. „Празните региони не се пазят с танкове, а с перспектива“, заяви Зафиров, който подчерта необходимостта от заетост, инфраструктура и жизнени общности.

„Европа е силна, когато всички сме силни. Искаме бюджет, който отговаря на реалността и който сплотява, а не разединява“, каза още Атанас Зафиров.