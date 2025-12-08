Войната в Украйна:

Атанас Зафиров: Искаме Европа, която обединява, а не разделя

08 декември 2025, 12:59 часа 616 прочитания 0 коментара
Атанас Зафиров: Искаме Европа, която обединява, а не разделя

"България трябва да отстои увеличаването на кохезионните средства, запазването на прекия достъп на регионите до финансиране и равнопоставеността на фермерите в рамките на новия европейски бюджет 2028–2034 г." Това заяви вицепремиерът и председател на НС на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” Атанас Зафиров по време на дискусия „България и новия европейски бюджет /2028-2034/: цели и възможности“, организирана от евродепутатите Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин, част от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

В хода на дискусията бе подчертано, че бюджетът, предложен от Европейската комисия се очаква да достигне почти 2 трилиона евро и е рекорден по своя размер.

Атанас Зафиров изрази тревога по повод прогнозирания спад на кохезионните фондове, което по думите му застрашава регионалното развитие и самата идея за европейска солидарност.

„Свиването на кохезионното финансиране не е техническо решение, а политическо послание: „Всеки да се оправя сам. Европа не оцелява, когато силните са сами. Европа оцелява, когато всички сме силни“, посочи Зафиров.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По повод на предложението над 500 програми да бъдат слети в единен национален план, вицепремиерът коментира, че това би отслабило регионалната автономия и може да създаде риск решенията да зависят от политическата конюнктура.

В контекста на усиленото внимание към европейския отбранителен бюджет, който надхвърля 130 млрд. евро, заместник министър-председателят подчерта, че сигурността не се изчерпва само с военни инвестиции. „Празните региони не се пазят с танкове, а с перспектива“, заяви Зафиров, който подчерта необходимостта от заетост, инфраструктура и жизнени общности.

„Европа е силна, когато всички сме силни. Искаме бюджет, който отговаря на реалността и който сплотява, а не разединява“, каза още Атанас Зафиров.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
БСП Атанас Зафиров БСП обединена левица
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес