Държава с главно "Д": Анализ как Пеевски кара влака, а Борисов му казва "много хубаво караш, бате"

"Държавата с главно "Д" отдавна е такава и това е държавата на Делян Пеевски. Влакът се кара от Пеевски, Бойко Борисов стои до него и казва "много хубаво караш, бате". Това заяви политологът Петър Чолаков пред bTV за неуспешния пети вот на недоверие на правителството на Росен Желязков.

Според него Пеевски не е представител на малка парламентарна практка и има претенцията да бъде министър-председател. "Това ли ще е министър-председателят, който ще се държи така и ще говори по този начин? Делян Пеевски е човекът, който държи правителството в ролята си на премиер", коментира Чолаков.

Бившият говорител на служебните правителства на президента Румен Радев - Антон Кутев, заяви, че лидерът на ДПС-Ново начало Пеевски винаги е използвал отвратителност, с която да подчинява политическата среда. "Пеевски ми приличаше на боксьорите преди да започне мачът за световните титли - гледат се лошо в очите и си казват по някоя мръсна дума. Целта е да покаже, че е вулгарен и агресивен. Тук става въпрос за правителство с увреждания, защото се нуждае с чужда помощ. Без Делян Пеевски правителството е на малцинството и не може да съществува", коментира Кутев.

Пеевски преди боксьорски мач за титлите

Според него Пеевски насила овладява държавата и народа. "С нови предсрочни избори няма да стане. Остава само един вариант - когато протестът прерасне в бунт и това може да се случи още в следващите месеци или година", посочи Антон Кутев.

Според бившия говорител на служебните кабинети на президента, правителството не може да реши нито един проблем.



Журналистът Валерия Велева заяви, че има опит за римейк на протестите от 2020 г., които тогава бяха срещу статуквото. "Продължаваме промяната" не успяват да излязат извън тесния си кръг и тясното си ядро. Начинът на комуникация в парламента и извън парламента - агресията и омразата, която излъчват политиците, се мултиплицира в обществото, посочи Велева. Тя призова политическия дебат да бъде в парламента, а не на улицата.

Велева е на мнение, че опозицията трябва да дава алтернатива, а това, което прави ПП-ДБ и опозицията, е проблем и не могат да бъдат алтернатива на управлението. "Отивайки на нови избори, ще има абсолютно същите данни и по-голям ръст на ДПС-Ново начало. Не трябва ли ПП-ДБ да променят своите действия, за да разширят подкрепата си", запита тя.

