Пред ПП-ДБ: Радев атакува ГЕРБ за предсрочните избори

Президентът Румен Радев отправи критика към ГЕРБ-СДС, без да споменава коалицията поименно, във връзка с предложения от нея тайминг за провеждане на предсрочни парламентарни избори. Партията на Бойко Борисов, която върна веднага първия проучвателен мандат на 12 януари като неизпълнен, предложи вотът да се състои на 29 март. "Смятаме, че 29 март е добра дата за провеждането на изборите", заяви тогава Росен Желязков в качеството си на премиер в оставка и кандидат-премиер на ГЕРБ-СДС. Той каза, че разбирането на коалицията е изборите да бъдат колкото се може по-скоро.

По време на връчване на втория мандат - на ПП-ДБ - Радев показа, че не харесва тази реторика. След като Надежда Йорданова му върна веднага мандата като неизпълнен, той каза, че така вече силно се стесняват възможностите за сформиране на правителство в настоящия парламент. „Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим", допълни президентът.

Радев поиска да се види кога са били най-прозрачните избори и да се направят законови промени

В очевидна препратка към ГЕРБ-СДС той заяви: "Очаквам ръководители на политически партии не да ми казват кога да насроча изборите, а да проявят политическа отговорност, да се запознаят с решението на Конституционния съд от 13 март миналата година, което описва само част от безобразията по време на последните парламентарни избори. Така че нека се ангажират всички партии в парламента да направят така, че да се повиши доверието в изборния процес, да видим назад в историята – в последните 5-6 години – кога изборите бяха най-честни, най-прозрачни, с най-голямо доверие, с най-бързо и обективно отчитане на резултата, и да предприемат необходимите законови промени, така че всеки българин да бъде сигурен, че неговият глас ще бъде отчетен правилно".

Снимка: БГНЕС

От ПП-ДБ заявиха пред Радев, че най-честни и прозрачни са били изборите, когато българите са гласували 100% с машини, и настояха това да се случи отново.

Защо ГЕРБ искат избори в края на март?

Краят на март е "един подходящ момент" за избори, каза преди дни Росен Желязков, "защото предстоящите близо два месеца, които ще бъдат изпълнени с тежка политическа реторика, която ще разделя, а няма да обединява българите, може, вместо да мотивират голяма част от избирателите да гласуват, за пореден път да бъдат предпоставка да не излязат да гласуват. Затова колкото се може по-скоро ние трябва да проведем изборите, защото 2026 г. е годината, в която предстоят и тези избори, и най-малко още един избор за президент, а кампаниите вече са започнали за всички видове избори".

