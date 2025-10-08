Главното "Д" го няма в сделката": Мирчев обясни законопроекта за "Лукойл" (ВИДЕО)

"Пеевски го няма в сделката. Тъй като главното "Д" го няма в сделката и контролира ДАНС се вкарва тази промяна, за да може с негово разрешение да се сключи тази сделка", каза лидерът на "Да, Бълария" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка със промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се предлага през ДАНС да минава одобрението на продажбата на "Лукойл". Според "Да, България" това показва, че рафинерията най-после е намерила купувач.

Те обръщат внимание, че законопроектът е внесен след края на работно време на деловодството на Народното събрание. От формацията очакват след свикването на бърза енергийна комиосия - законопроектът да влезе днес в пленарна зала.

"Депутатите от "ДПС - Ново начало" искат през ДАНС да минава одобрението за покупката. Не защото са много загрижени за "Лукойл", не защото държат много за националния интерес на България", смята още Мирчев.

Той заяви, че от "Да, България" реагират остро, защото това не следва българския национален интерес. "Не може един човек да прави законодатена промяна в последния възможен момент, след това бързо да влиза само защото трябва да има комисионна",с мята още Мирчев.

Връзка със статията в "Уолстрийт Джърнал"

Ивайло Мирчев смята, че явно това е връзката със статията на "Уолстрийт Джърнал".

"Там също става дума за продажбата на "Лукойл", очакваме Бойко Борисов да напише опровержение на "Уолстрийт Джърнал". Ако не го направи, ни очакват много големи проблеми", посочи Мирчев.

Лидерът на Да, България" смята, че бихме имали проблеми по линия на ЕК, тъй като става дума за преминаване в чужди ръце на обекти от стратегическата инфраструктура и за българското законодателство, тъй като български политик води преговори за изваждане на друг от "Магнитски".

"Най-важното на последно място огромни проблеми с американската държава, тъй като е невъзможно български политик да води преговори за санкционния режим "Магнитски", без това да става по официален път с американската държава. Бойко Борисов е на ход", обясни Мирчев.