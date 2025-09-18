Пеевски пак спаси правителството. Петият вот на недоверие също не мина

Съвсем очаквано и петият вот на недоверие към правителството на Росен Желязков не успя да събере нужното мнозинство. В сряда в пленарната зала се проведоха над 7-часови дебати по темата "Вътрешна сигурност и правосъдие". Днес за оставката на кабинета гласуваха вносителите от "Продължаваме промяната - Демократична България" АПС и МЕЧ. Подкрепа дойде и от "Величие", които не бяха подписали вота, както и от "Възраждане". Последните обаче първоначално настояваха ПП-ДБ да подкрепят техен вот на недоверие.

Правителството беше подкрепено от групите на ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Още: Спомени от 2013 г. и Пеевски: Управляващите взимат ДАНС от президента

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи вота като "последен опит на опозицията да спре България към еврозоната". Той обяви, че няма да участва в гласуването:

"Аз няма да дойда да гласувам за този вот. Ако иска – да мине, ако иска – да не мине, защото утре без правителство няма еврозона, няма бюджет, тежък хаос, няма инвестиции."

Аргументите на опозицията

В мотивите си вносителите ПП-ДБ, МЕЧ и АПС обвиняват кабинета в провал по въпросите на вътрешната сигурност и правосъдието. Според тях това води до "задълбочаване на проблема със завладяната държава, липса на справедливост и обедняване на българските граждани". Още: Мижав интерес: Министри си цъкат на телефоните по време на дебата за вота на недоверие

Ключовият им аргумент е зависимостта на правителството от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. В мотивите, обхващащи 80 страници, се твърди:

"Правителството на теория функционира като правителство на малцинството, но подкрепата на ДПС 'Ново начало' – първоначално прикрита, а впоследствие явна – е изтъргувана за напълно безконтролно превземане на институциите от Пеевски и свързаните с него бизнес интереси – кадрово, нормативно, процесно и икономически."