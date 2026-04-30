Гюров: Очакваме новите управляващи да не се огънат (ВИДЕО)

30 април 2026, 10:21 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Очакваме новите управляващи да не се огънат, да покажат, че това, което им гласува обществото и гражданите като подкрепа - идва с огромни очаквания. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров пред медиите в парламента преди старта на 52-ото Народно събрание и преди клетвата на новите депутати. Той отговори на въпрос дали е провеждал консултации с Радев някои от служебните министри да си запазят постовете, като отрече, да са водени такива.

 "Най-добрият знак, който може да се даде е да се намерят правилните хора, да се поставят на правилните места и да им се зададе правилната посока", добави още Гюров.

Той обърна внимание, че правителството на Радев ще има безпрецедентна подкрепа както в парламента, така и в президентството. 

По-добре е без модела Борисов-Пеевски

Гюров изтъкна, че преди месеци хората са излезли по улиците и дори сега те да са вкъщи - техните искания и очаквания към едно добро управление остават същите.

"Хората искат управление без алчност, без арогантност и без самозабравяне. За последните два месеца служебното правителство направи много, за да покаже, че България работи по-добре без модела Борисов-Пеевски", добави още Андрей Гюров. 

Според него служебният кабинет е показал, че може да се работи смело и с гръбнак.

 

Деница Китанова Отговорен редактор
