Радев заговори за самостоятелен кабинет преди 15 май, ВСС е приоритетна задача (ВИДЕО)

За самостоятелен кабинет дори преди 15 май заговори лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев пред медиите преди старта на 51-ото Народно събрание."Никога не съм бягал от отговорност. Партията ще реши кой да бъде премиер", каза още Радев в отговор на въпрос дали ще бъде министър-председател. Попитан дали Емил Дечев ще остане министър, той каза, че се разглеждат всякакви варианти, но по думите му българските граждани са гласували доверие за самостоятелен кабинет.

"Слуховете, които се пуснаха в медиите за Министерство на културизма - няма такива неща", каза още той.

Радев обаче не очаква толеранс от 100 дни, защото някои партии са загубили много тежко и те ще използват всяка една възможност да няма такъв толеранс. "От своя страна българските граждани са изключително нетърпеливи - искат да видят промени. Искат да започнат тези промени максимално бързо", добави още Радев.

Попитан дали ще има пълен мандат 52-ия парламент, той отговори: "Хората очакват".

Той обеща ясни мерки за недопускане на повторно завладяване на държавата. На въпрос дали трябва да бъде свалена охраната на Пеевски и Борисов посочи, че не е неглижиран, но не е такъв, който се решава пред камерите.

Финансите са в катастрофално положение

Той очаква страшно много и много проблеми, които трябва да бъдат решавани. "От информацията, която получавам, финансите на държавата са в катастрофално състояние. Това ще бъде нашият най-голям ангажимент да стабилизираме финансите", добави Радев.

Смяната на ВСС

За него смяната на ВСС е приоритетна задача. "Това е приоритетна задача на нашата парламентарна група. Ще направим всичко възможно то да бъде решено", добави още Радев.