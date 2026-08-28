И ДСБ застава зад Андрей Гюров за кандидат-президент: Бившият премиер е на ход

"Симпатизантите ни не губят търпение и доверие за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври и 1 ноември, който е предвиден за балотаж. Очаква се бившият служебен министър-председател Андрей Гюров да бъде кандидат за президент". Това заяви лидерът на ДСБ Радан Кънев пред bTV. Още: Говорил е само за Гюров: Асен Василев не каза нищо за Кандев (ВИДЕО)

Андрей Гюров е на ход

Снимка: Facebook

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По думите му партийните стратегии трябва да отстъпят на една гражданска кандидатура, която да се появи като една алтернатива на пълната концентрация на властта в едни ръце. Последните парламентарни избори очевидно не бяха успешни за демократичната десница, посочи Радан Кънев.

Според него успешната президентска кампания за демократичната десница не трябва да бъде подчинена на политически лозунги. "Очакването е за една независима кандидатура за президентските избор, а въпросът е защо все още не е обявен Андрей Гюров за кандидат-президент, не е наша работа. Работа е на Инициативния комитет, който ще го издигне", посочи Кънев. И призова: "Андрей Гюров е на ход".

Радан Кънев бе категоричен, че отговорът за изборите за президент, ще дойде от Андрей Гюров и той ще бъде публичен.

Той смята, че големият залог на президентските избори ще е накъде ще тръгне България след тях.

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