Никола Цолов: "Работя за това през целия си живот, не мога да опиша какво означава"

Никола Цолов, който е водач в генералното класиране на Формула 2 през настоящия сезон, се качи за пръв път в болид от Формула 1 тази седмица. Той беше част от програмата за тестване на предишни коли, като пилотира болида на Рейсинг Булс от миналия сезон VCARB 02. Той навъртя 143 обиколки, равняващи се на 300 километра, което му осигури суперлиценз и първо участие в свобона тренировка от Формула 1.

Никола Цолов: "Това е нещо, за което работя през целия ми живот"

Никола Цолов сподели чувствата си след това постижение и благодари на Рейсинг Булс за възможността. Ето какво каза Българския лъв: "Голямо благодаря на VCARB и Ред Бул Джуниър тим, че повярваха в мен и ми дадоха тази възможност. Това е нещо, за което работя през целия ми живот и най-накрая го изживях, това е направо невероятно.

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"Сега ми е трудно да намеря думи, за да опиша какво означава за мен"

Днес (б.р. в четвъртък) за първи път седнах зад волана на автомобил от Формула 1 като част от програмата ТРС и съм много доволен от това как мина всичко. Хареса ми всяка една обиколка и сега ми е трудно да намеря думи, за да опиша какво означава за мен тази възможност. Все още не съм осъзнал напълно какво постигнахме, но се насладих на всяка една обиколка. Надявам се, че скоро ще имам нова възможност, за да се върна в колата".

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