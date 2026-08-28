"Към "борците" с олигархията: Защо вилата на Ружа Игнатова се охранява и никой не прави проверка?"

Вилата на Ружа Игнатова в Созопол е под засилена охрана и никой не може да я доближи. За това сигнализира органите на реда журналистът Татяна Кристи, която твърди, че лично е била на място и е видяла с очите си как охранители гонят всеки посетител на района.

"Да уведомя МВР: Вилата на Ружа Игнатова в Созопол, местността Буджака е силно охранявана, където охранители гонят всеки, който се доближи до нея. Бях там преди няколко дни", написа Татяна Кристи.

Тя призовава отговорните институции да направят проверка и обвини службите за сигурност в бездействие.

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"Пратете патрулка, не е трудно. Проследете офшорната собственост. Петокласник може да го направи! Целият Созопол знае на кого е вилата, но службите в България се правят на ударени", коментира тя.

Според Кристи действията на властта по казуса не се припокриват с пропагандирания от управляващите ангажимент за борба с олигархията.

"Айде, привикайте охранителите на вилата и ги питайте кого точно пазят там в имота, който пустее с години А?! Aлоу, "борците" с олигархията -- Радев, Демерджиев, чуваме ли се? Или Таки не дава?!", попита още тя.

За да улесни МВР, Кристи е публикувала и локация към вилата в под поста си в социалните мрежи.

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