"НАТО се трансформира на 3.0": Бивш зам.-министър на отбраната обясни какво ще се случи с Алианса

"НАТО върви към сериозна трансформация, определяна като „НАТО 3.0“. Тя предвижда европейските държави да поемат по-голям дял от отговорността за сигурността на континента, докато ангажиментът на САЩ постепенно бъде намален". Това обясни пред БНТ бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов. Още: Тръмп: "Изобщо не съм загрижен" дали Русия ще атакува НАТО

Какво ще се случи с Алианса?

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"Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, а Съединените щати (САЩ) вероятно ще намалят военното си присъствие на Стария континент. Това е един от основните въпроси на фона на подготвяния от американската администрация преглед на разположените в Европа американски военни сили", коментираха в дух на съгласие и Божилов, и Кючуков.

Любомир Кючуков, дипломат и бивш заместник-министър на външните работи посочи, че трансформацията на НАТО, може да означава по-малко американски военнослужещи в Европа и промени в командните и общите структури на Алианса.

Трансформацията се случва на фона на войната в Украйна, влошените отношения между Европа и Русия и завръщането на редица принципи, характерни за периода на Студената война.

Важен сигнал за бъдещата политика на Вашингтон е и срещата между американския заместник-министър на отбраната Колби и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Кючуков разговорите показват посоката, в която се развива американската концепция за бъдещето на Алианса.

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