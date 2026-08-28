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Какво ще стане с "Евровизия", ако дрон убие турист? Славчо Велков с ново твърдение и за Кардам

28 август 2026, 8:40 часа 717 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Какво ще стане с "Евровизия", ако дрон убие турист? Славчо Велков с ново твърдение и за Кардам

"Айде да не говорим за идеята, че може да повлияе на "Евровизия". Това заяви бившият депутат и експерт по сигурността Славчо Велков, който преди да изрече въпросните думи, каза, че би било катастрофа някой дрон да убие турист, особено чуждестранен. Бившият депутат визира и факта, че останки от дронове и дронове по Черноморието биват откривани не от граничните ни служби или отговорни други служби, а от обикновени хора.

Същевременно Велков заяви и, че има информация, че дронът при Кардам нарочно се е взривил и намерението е било, че няма да останат улики, които да насочат кой е отговорен. Велков изрично каза, че това, че даден дрон има определени характеристики къде е произведен, не значи, че е използван от държавата, в която е произведен. "Така или иначе системата за сигурност трябва да си гледа работата", подчерта той.

Взривът при Кардам беше на около километър от разпределителна станция на Трансбалканския газопровод, почти на границата ни с Румъния.

Човешкият живот цена няма – така Велков коментира темата с антидрон системите и че не може една система "да пази 10 обекта". Той наблегна и на тезата на Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, че вече трябва да осъществяваме наблюдение по границите и в Черно море с дронове, не с хеликоптери – ние сме много изостанали, каза обаче Велков относно тези думи. Иванджиков говори и освен наблюдение с дронове, да се ползват безпилотни апарати, които с мрежи да улавят неидентифицирани дронове или останки от неидентифицирани дронове, които може да са опасни. Интересното е, че според Иванджиков дроновете и останките, които намираме, не са толкова опасни, защото безпилотните апарати не били насочени към цели в България.

Не трябва да бързаме с локални антидрон системи, а да изградим стена (единна система), подчерта Иванджиков пред bTV.

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GPS заглушителят от Драгалевци

Буквално Велков се подигра как службите и ДАНС говорили за заглушител и сега изведнъж прокуратурата казва – а, няма заглушител. Тук е използвано нещо много сериозно, смята Иванджиков, който каза и, че много от нашите олигарси имали заглушители, но доста по-слаби.

Районът е такъв, че там самолети захождат за кацане на летището в София и тези хора не са си давали сметка каква трагедия е можело да стане, добави Велков. Според Иванджиков, такива хора опитват да вземат най-доброто и не им пука за последствия. Той смята, че при такива случаи - със заглушители и нерегламентирано ползване на дронове да се носи наказателна отговорност.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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