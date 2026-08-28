Смяната на ВСС ще покаже лицето на Радев: Промяна или подмяна, съзря новият лидер на ДСБ

Новият лидер на Демократи за силна България (ДСБ) Радан Кънев заяви, че е против квотното разпределение за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Той е притеснен от политизиране и парцелиране на кадровия орган от страна на властта и техните предложения. Още: "Демократична България" иска парче от баницата във ВСС

Според него властта има две възможности за смяната на ВСС - или ГЕРБ, или "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

"Разпределянето на гласовете ще покаже дали Румен Радев се стреми към промяна на съдебната система или нейното пълно овладяване", каза още лидерът на ДСБ в студиото на bTV.

И продължи с критиките си по адрес на управляващото мнозинство в 52-ото Народно събрание. Още: ПП се включват в разговорите за ВСС: Виждат риск да не се запълни състава му (ВИДЕО)

"Аз не виждам политическа сила в лицето на "Прогресивна България", а един лидер и неговите подчинени. Към момента управляващото мнозинство върви само на приказки. Правителството няма ясна заявка как ще се случи административна реформа, а има ясна заявка за силна централизация на администрацията", каза Радан Кънев.

Скрити реформи в здравеопазването

Снимка: Facebook/Министерство на здравеопазването

По думите му има скрити намерения за реформата в здравеопазването.

"Аз не съм виждал толкова единодушно здравни експерти от различни сфери и различни икономически интереси, чисто експертни профили с различни клонове в администрацията на здравеопазването, че тези планове в здравеопазването вещаят катастрофа", посочи Радан Кънев.

Според него прави се опит за политизация на здравето. Затова Радан Кънев недоумява защо здравният министър Катя Ивкова излиза постоянно пред министерството и коментира оставки и уволнения. Той изтъкна, че има политическа криза в здравеопазването и се закани, че ДСБ и ДБ ще обсъдят какви да бъдат последващите им действия.

Радан Кънев не се ангажира с подкрепа на Бюджет 2027 преди да го е видял. "Редно е бюджетът да бъде представен преди президентските избори", каза още той.

Още: Олигархията се прегрупира около Радев и Копринков: Иво Мирчев заговори за натиск срещу ДАНС