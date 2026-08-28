"Бедните" българи и скъпите почивки: Парадоксът със залог за бъдещето

Знаете ли как изглежда един чудесен ресторант към хотел в Чепеларе, в който цацата и картофите са по 3 евро, а шопската салата - 5 евро? Празен.

За сметка на това заведения и хотели с двойни и тройни цени в Обзор, Влас, Банско и Велинград се радват да добра посещаемост. Защото българският туристически парадокс е, че всички искаме ниски цени, но всъщност не ги търсим.

Мнозинството търси лукс

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Пътуващите българи - тези, които могат да си позволят почивки по няколко пъти в годината, заливат социалните мрежи с касови бележки от скъпи заведения, в които са поръчали и платили. Оплакват се от цените на нощувките, докато се тагват от хотели, в които 1-седмична почивка струва колкото "нова" кола.

Оказва се, че в "бедна" България, най-посещаваните хотели са именно най-луксозните. Не ви се вярва? НСИ го потвърди черно на бяло в последните си данни за юни. Според статистическите данни в 4 и 5- звездните хотели са реализирани най-голям брой нощувки - 47,3% от общия брой нощувки. В 3-звездните са осъществени 23,3% от нощувките, а в най-ниската категория места за настаняване - тези с 1 и 2 звезди, нощувките са 29,4%.

Най-висока е заетостта на леглата именно в луксозните хотели - 49%. Следват тези с 3 звезди - 29,7%, и с 1 и 2 звезди - 20%.

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Ето защо малцина са решилите да се порадват на красотата на Родопите в достъпните хотели и заведения в региона. Защото няма аквапаркове с по 5 басейна, анимации и 6 хранения на ден. Защото трябва сам да забавляваш детето си и сам да си измисляш развлечения. Да излезеш извън един мастодонтски комплекс, който срещу солена сума ти е осигурил всичко и всъщност да положиш усилие. Българинът престана да иска да полага усилия. От няколко години роптае срещу високите цени, но ги плаща. Къде от мързел, къде от апатия. Предпочита да изсипе една торба пари, но да не се занимава с нищо.

Източник: Pixabay

Ресорният министър заяви, че България вече няма да е дестинация за евтин туризъм. И това не е решение на държавата. Това си го направихме ние. Когато половината от всички почиващи отиват в турбо луксозните хотели, евтиният и достъпен туризъм, по нормална икономическа логика, се свива. И вече няма значение дали ще почиваш във Велинград или Сапарева баня, в Созопол или Китен. Звездите у нас са въпрос на усещане и всеки хотел с басейн започна да се идентифицира като 4 и 5-звезден, така че и цените са еднакво подобни - високи.

Паралелната реалност на истинската бедност

В същото време делим територия с една друга, паралелна България, в която луксозните хотели са нещо, което се вижда само по филмите. Нещо, което се случва само на другите.

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По данни на Евростат България е на 3-о място в ЕС от страните с най-висок дял на хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома. Почти 40% от българите нямат пари да отидат на почивка. По-зле от нас са само Румъния и, забележете, Гърция.

Наскоро в социалните мрежи се споделяше видео на компания за бързи кредити, в което служителка интервюираше хора от улицата с въпроси за разходите им през лятото. Един достолепен мъж, работещ в строителството, заяви, че никога не е ходил на море. Нито той, нито децата му. Със заплатата си отглежда сам две деца. Момичето, което го спря, за да му зададе въпроси, се разплака.

Тази ножица между турбо лукс и потискаща бедност у нас е ужасяваща. Има реална опасност от алчност и грандоманщина да се докараме до абсурдното положение на Гърция - туристическа страна, в която половината от собствените ѝ граждани не могат да си позволят да стъпят в хотел. Ако цените наистина ни притесняват, е време да дойдем на себе си и да почнем да гласуваме с джоба си. Ако ли пък не, да не се изненадваме от това, което идва.

Автор: Десислава Любомирова