28 години по-късно: Никол Кидман и Сандра Бълок в "Приложна магия 2" (ВИДЕО)

Сандра Бълок и Никол Кидман се събират отново, за да влязат в ролите на прокълнатите сестри вещици Сали и Джилиан Оуенс в "Приложна магия 2" - продължение, което тръгва по кината на 9 септември - почти три десетилетия след оригиналния филм, предаде "Ройтерс".

"Приложна магия" излезе на екран през 1998 г. и беше посрещнат хладно, но с течение на годините си спечели култова популярност сред феновете.

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Дългоочакваното продължение се фокусира върху предизвикателствата, пред които е изправено магическото семейство през поколенията. Стокард Чанинг и Даян Уийст се завръщат в ролите на ексцентричните лели Френсис и Джет, а Джоуи Кинг и Мейзи Уилямс играят дъщерите на Сали - Кайли и Антония.

Сандра Бълок и Никол Кидман са и продуцентки на филма, който бележи завръщането на Бълок към актьорството след четиригодишна пауза.

"Някак си е невероятно, че успяваме да го възродим. Ако преди 28 години ни бяха казали, че като жени все още ще можем да играем главни роли в голям студиен филм и да го носим на плещите си, нямаше да повярваме", каза Кидман по време на европейската премиера на филма в Лондон. "Надяваме се да предадем щафетата на нашите прекрасни малки вещици и в същото време е толкова хубаво, че все още получаваме възможност да бъдем в центъра на вниманието", допълни холивудската звезда.

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Действието в продължението се развива около 25 години след събитията от оригиналния филм и проследява жените от семейство Оуенс, които обединяват силите си, за да развалят магията, която ги лишава от любов.

"Беше лесно да се съберем отново. Хората поискаха това да се случи. Всичко се дължи на желанието на публиката", каза Стокард Чанинг.

"Това нямаше да се случи без тази вълна от подкрепа. И има нещо общо с това, че жените подкрепят други жени, че жените се обединяват като сестри", добави Уийст.

Актьорският състав на "Приложна магия 2" включва още Лий Пейс, Ксоло Маридуеня и Соли Маклауд. Създаден от многократно награждаваната датска режисьорка Сузане Биер, филмът не се отказва от "характера" на първата част, отбелязва Сандра Бълок.

Източник: БТА