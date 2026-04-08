Има такива тролове: ИТН опитват да оцелеят с мрежи от AI постове и фалшиви профили (СНИМКИ)

Предизборният слоган на формацията на Слави Трифонов "Ще има такъв народ" предизвика иронични коментари в публичното пространство, но стратегията на ИТН за тези избори не се изчерпва с провокативно послание, злостни коментари за служебния кабинет, цинизми към опонентите и вулгарна риторика. В арсенала с предизборни инструменти за политическо оцеляване е влязла и силата на социалните мрежи и по-конкретно - мрежа от тролски профили, фалшиви акаунти и хиляди споделяния на съдържанието на ИТН в социалните мрежи.

В своя проверка колегите от Factcheck.bg установяват мрежа от около 120 фалшиви профила във Фейсбук с координирано разпространяване публикациите на депутатът от ИТН Павела Митова и на самия лидер Слави Трифонов. Профилите са създадени по сходен модел и активността им съвпада, що се отнася до споделянето на съдържание от ИТН. И докато дясната и лявата ръка на шоумена в лицето на Тошко Йорданов и Станислав Балабанов атакуват служебните министри предимно от парламентарната трибуна и пред медиите, то Митова и Трифонов са оставени за тролско напудряне в социалните мрежи. Публикациите и на двамата събират стотици споделяния и хиляди реакции, но едва малка част от тях са автентични.

Едно от доказателствата е в органичното съдържание и естествените реакции на потребителите - масово всички публикации на ИТН в различните им страници генерират естествени подигравателни реакции от потребителите и осмиващи реакции. В разгара на предизборната кампания обаче това се променя.

Проверките

На 20 февруари например Митова публикува в профила си пост, в който твърди, че служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов е определил специална стая "на корупцията" и там е дал на свои съмишленици от партия "Единение" достъп до "всички документи на МЗХ за пет години назад", какъвто достъп те по закон не би трябвало да имат. Христанов е сред служебните министри, които са обект на най-ожесточени атаки от страна на ИТН, вероятно заради отявлената антикорупционна политика, която провежда земеделския министър и която не се харесва на формацията на Трифонов.

До 10 март публикацията на Павела Митова е споделена 336 пъти, като проверката на Factcheck.bg показва, че около 120 от тези споделяния идват от неавтентични профили. Тези профили са създадени по сходен модел и всеки от тях е споделил въпросните твърдения два или повече пъти.

По същия начин публикация на Трифонов от 4 март, в която настоява за оставката на Христанов и критикува неявяването му в парламента, за да бъде изслушан, е споделена 379 пъти, като близо половината от тези споделяния идват от неавтентични профили. Друга публикация на Трифонов от 11 март с критики към „Продължаваме промяната – Демократична България“ пък е споделена над 15 пъти от един и същ профил.

Профилните им снимки, както и другите снимки, които публикуват, са генерирани с изкуствен интелект. Това се потвърждава от проверка чрез инструмента AIorNOT:

Имат много малък брой или никакви приятели във Фейсбук.

Като местоживеене са посочени различни градове в България, а в описанието е добавен текст, свързан с отбелязаната в профила професия.

Повечето профили са създадени в края на 2025 г. или началото на 2026 г.

Профилите са свързани с имейл адреси, които използват шаблона „цифра@hotmail.com“.

Активността им представлява основно препубликуване на съдържание от други профили или страници, свързани с "Има такъв народ" и нейни членове. Първите постове обикновено са на тема, свързана с града, където се представя че живее фалшивият профил. Всяка следваща публикация след това е свързана единствено с ИТН.

Характерно за тази група фалшиви профили е, че те само споделят публикации, но нямат друга активност като свое лично съдържание, харесвания или коментари.

При забрана за политическа реклама в социалните мрежи основният начин за достигане до потребителите е органичното разпространение, което зависи най-вече от реакциите, които даден пост събере. Повечето реакции, коментари и споделяния водят до по-голямо разпространение и помогат на алгоритъма на Фейсбук да разпознава публикациите като силно ангажиращо съдържание.

Сред фалшивите профили, ангажирани с разпространение на постовете на ИТН, има и такива с описание на руски език. Това вероятно е знак, че текстът в тези описания е генериран с изкуствен интелект.

Така чрез мрежа от неавтентични профили с изфабрикувани снимки и без реални лични постове публикацията на Павела Митова от 20 февруари получава най-малко 120 допълнителни споделяния. Големият брой на реакциите и споделянията я поставя в категорията на силно ангажиращо съдържание във Фейсбук, води до приоритетното ѝ позициониране и увеличава видимостта ѝ.

Същата мрежа от профили усилва разпространението и на постове от други акаунти и страници, свързани с ИТН, по време на кампанията за предсрочните парламентарни избори. Публикацията на Станислав Трифонов например, в която той критикува служебния министър на земеделието Иван Христанов, събира над 3000 харесвания. Споделянията са 379, от които над 100 са от фалшиви акаунти. Повечето от фалшивите профили от мрежата я споделят по два пъти. Профилът Magdalena Kostova също е сред тях.

"Ще има такъв народ"

В началото на март във Фейсбук се появява нова мрежа от частично или напълно анонимни профили, които използват в името си фразата "Ще Има такъв народ" - слоганът на ИТН в настоящата предизборна кампания. Целта на тази мрежа също е усилване разпространението на съдържание, публикувано от ИТН, така че алгоритмите на Meta да го разпознаят като силно ангажиращо, пишат от разследващия сайт.

Тези около 50 профила се представят за активисти на ИТН, но действителност не са автентични. Профилните снимки, които използват, са или генерирани с изкуствен интелект, или са откраднати от интернет пространството. В профилите не се наблюдава почти никаква активност до февруари 2026 г., когато изведнъж започват всекидневно да споделят съдържание от различни страници и групи на "Има такъв народ".

Сърце за Слави

От началото на предизборната кампания под публикациите на лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов се наблюдава друг вид необичайна активност. Публикацията му от 12 март, в която критикува кмета на София Васил Терзиев, е събрала близо 5700 реакции. От тях около 2000 са харесвания, над 600 - смеещи се емотикони и около 3000 сърчица. Голяма част от профилите, които реагират със сърчице под публикацията, имат чуждестранни имена – например италиански. Същата необичайна активност с над 900 реакции – сърца, се наблюдава под публикациите на Трифонов от 28.02, 1.03, 4.03, 5.03, 6.03 и 11.03.

По този начин изглеждат купените реакции в социалните мрежи - услуга, която се предлага нелегално в интернет от различни посредници, често базирани в азиатски държави. Срещу неголямо заплащане те осигуряват реакции под дадена публикация, като използват предимно кухи профили, създадени специално за целта.

Според политиките на Meta, компанията собственик на Facebook, тези действия попадат в обхвата на така нареченото "координирано неавтентично поведение". То подлежи на санкции от страна на платформата, тъй като цели да измами Мeta и потребителите на нейните социални мрежи или да избегне санкциите, които се полагат за нарушаване на общностните правила.

Тези ангажименти от страна на Facebook и останалите големи социални мрежи произтичат от Акта за цифровите услуги на ЕС. Документът изрично задължава големите платформи да предприемат мерки срещу използването на услугите им за координирана манипулация на обществото чрез фалшиви профили или ботове, които могат да се използват за бързо и масово разпространение на дезинформация или незаконно съдържание, пишат още от Factcheck.bg.

Припомняме, че в средата на предизборната кампания за изборите на 19 април поредица от социологически проучвания, отразяващи моментната картина на партийните предпочитания на гласоподавателите,