Ивайло Мирчев: Корупционният модел „Борисов - Пеевски“ се прегрупира, за да запази властта

Участниците в модела Борисов - Пеевски се опитва да се прегрупира и да си запази властта. Това коментира в "Още от деня" по БНТ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Месец след началото на протестите срещу корупционния модел „Борисов–Пеевски“ от „Продължаваме промяната – Демократична България“ обявиха нови конкретни действия – включително акт на Народното събрание за отстраняване на Борислав Сарафов от поста и промени, насочени към гарантиране на честни избори.

По думите на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев от последния протест насам нищо съществено не се е променило, а управляващият модел се опитва да се прегрупира и да запази влиянието си. „Това което става не е добре. Не е добре, защото корупционният модел Борисов-Пеевски и участниците в него опитват в момента да се прегрупират, всъщност, нищо не се е променило“, смята той.

Още: От нас зависи мракът на зависимости, арогантност и безнаказаност да отстъпи пред волята ни за подредена държава

От ПП–ДБ вече са очертали конкретни стъпки, които ще предприемат в парламента. На първо място – незабавното отстраняване на Борислав Сарафов от кабинета на главния прокурор. Мирчев подчерта, че законът е категоричен, а ситуацията – безпрецедентна. „Сарафов трябва веднага да напусне прокуратурата и Висшият съдебен съвет трябва да избере нов за следващите шест месеца. Ако това не се случи, ние ще инициираме процедура по отстраняване на членове на Висшия съдебен съвет.“

По думите му без смяна на Сарафов и без работеща съдебна система не може да има честен вот. „За да имаме честни избори, трябват няколко компонента – справедливо работеща съдебна система и силен вътрешен министър... С човек като Сарафов, който е доказал, че пази чадър над купувачите на гласове, честни избори няма как да има.“ Той отново подчерта, че ПП–ДБ настоява за въвеждане на 100% машинно гласуване.

Още: Мирчев: Няма да се коалираме с ГЕРБ, воден от Борисов. Самостоятелно мнозинство е възможно

Ако ПП–ДБ получи мандат, той ще бъде върнат веднага. „Няма шанс за нов кабинет... Връщаме го веднага“, обяви Мирчев.

В края на разговора Мирчев коментира и ситуацията в София, като защити кмета Васил Терзиев, но настоя за по-ясна организация. „Кметът прави всичко възможно, но поискахме ясен кризисен щаб“, обясни той. „Фирмите, които се занимават със снегопочистването и с боклука им звънят от подземния свят и им казват няма да съдействате на кмета на София, ако искате вашият бизнес да съществува“, категоричен бе Мирчев.

Още: "Натискът ни ще става още по-силен": Мирчев вече има нови искания - оставка на Сарафов и Славчев (ВИДЕО)