Ивелин Михайлов: Плевенчани завиждат на руснаците, че имат външни тоалетни

"Ситуацията ми прилича като през декември 1989 г. в съседна Румъния, когато диктатора Чаушеско на 100% владее службите, полицията, армията, медиите, държавния апарат. Има една система, смазана от много години, от хора, които са свикнали да мачкат и потискат хората - този човек не вярва, че нещо може да се промени. Ситуацията в България е абсолютно същата в момента - медиите, ако ги слушаме, всичко е перфектно."

Това обяви в своя декларация от парламентарната трибуна лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов в началото на есенната пленарна сесия. Той се обяви за "разпадане" на 51-ото Народно събрание и обвини депутатите в "нелигитимност", заради изборните нарушения.

"Депутат замазва очите на плевенчани, които завиждат на руснаците, че имат външни тоалетни, защото миризмата от непуснатата тоалетна е убийствена в целия град. Хората са в предреволюционна обстановка, както е било в Румъния. Искат елементарно да имат вода, искат някой да загаси пожара, искат елементарно съда да си върши работа", каза още Михайлов.

Петият вот на недоверие

Иначе от "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството и даде заявка да гласува в подкрепа на искането, което ще внесат от МЕЧ и АПС под инициативата на ПП-ДБ. Михайлов обясни, че всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя. Депутатът посочи, че от "Величие" подкрепят протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. "Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект", каза още Ивелин Михайлов.

