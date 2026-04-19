Изборите приключиха на четири континента

Изборният ден за българите зад граница вече приключи на територията на Австралия, Азия, Африка и Европа, това съобщи пресцентърът на външно министерство. За вота за 52-ото Народно събрание Министерството на външните работи разкри общо 493 секции в 55 държави, като към момента по-голямата част от сънародниците ни вече са упражнили правото си на глас.

Турция и Гърция: В 20:00 ч. българско време затвориха повечето от общо 53 секции в двете държави.

Западна Европа: В 21:00 ч. вотът приключи в Германия (70 секции), Испания (67), Италия (27), Нидерландия (24), Франция (19), както и в Белгия и Австрия.

Великобритания: В 22:00 ч. българско време приключи гласуването в повечето от 28-те секции на Острова.

Въпреки официалния край, в десетки секции в Лондон, Турция, Испания, Германия и Норвегия се наложи удължаване на изборния ден съгласно указанията на ЦИК, за да се даде възможност на всички чакащи пред секциите да гласуват.

Поради часовата разлика изборният маратон ще завърши последен в Северна Америка. Секциите в американските щати Калифорния, Аризона и Невада, както и във Ванкувър (Канада), ще затворят врати в 6:00 ч. българско време в понеделник (20 април).

От министерството подчертават, че изборният щаб поддържа постоянна връзка с дипломатическите представителства и ЦИК, а организацията зад граница е позволила на изборния ден да протече без сериозни нарушения.