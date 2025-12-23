Лайфстайл:

Изплащането на пенсиите и еврото: Гуцанов - сигурен в социалните системи и с добри новини за "Топъл обяд" (ВИДЕО)

23 декември 2025, 12:07 часа 199 прочитания 0 коментара
Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов увери по време на брифинг, че системите на ръководеното от него министерство са готови за еврозоната и изплащането на пенсиите и майчинските през следващата година. "Що се отнася до Министерство на труда и социалната политика - затруднения нямаме относно прехвърлянето от лев към евро", подчерта Гуцанов след Министерски съвет.

Добри новини за "Топъл обяд"

Гуцанов обяви и добри новини по отпношение на "Топъл обяд", като посочи, че преди малко правителството е взело решение за средствата, необходими за продължаване на програмата, тъй като тя приключваше на 30 септември 2025 г. и беше временно удължена до 31 януари 2026 г.

"Преди малко гласувахме средствата, които са необходими за 26 година до 30 септември, така че хората да бъдат напълно спокойни. Необходимите средства са близо 25 млн. лв. и касаят 67 000 души. Независимо кое правителство ще бъде -  хората трябва да знаят, че средствата са осигурени за една от най-уязвимите прослойки в нашето население. Топлият обяд не е никаква екстра, а необходимост", добави още Гуцанов. 

Той благодари на министър-председателя и на министрите, че са намерили парите, за да може да бъде гарантирана 2026 г. за всички тези хора и добави, че става въпрос за прехвърляне на европейски средства от един фонд в друг. ОЩЕ: Гуцанов обеща да намери средства за двете най-търсени социални програми

Деница Китанова
