"Президентът ни е най-нужен точно когато сме в криза": Ген. Попов обясни защо Радев направи грешка

"Познавам много добре президента Радев, но аз няма да го коментирам като колега. Аз имам уважение към всички хора, които са служили в армията. Уважавам всяко едно решение, но излизането му от президенството в този момент е грешка", каза ген. Константин Попов, бивш начаник на отбраната, в сутрешния блок на бТВ. Според него от тактическо ниво действията му изглеждат добре, но от стратегически те не стоят добре.

"Имаме правителство в оставка, имаме хора на улиците, но стратегически не стои добре и това ще му бъде напомняно, защото президентът е избран от българите. Той има много тежка и отговорна задача, той трябва да може да комуникира с всички. Той трябва да чертае бъдещето и особено силно в едни критични моменти. На нас президентът ни е най-нужен точно когато сме в криза", коментира ген. Попов.

Според него е важно дали новият президент Илияна Йотова е съгласна с действията на президента Радев. "Тя е жена с огромен политически опит, от десетилетия е по върховете на политическия ни живот, тя е част от политическия ни елит в продължение на десетилетия и ако тя каже: да, тогава се отваря вратата всеки един президент да има кауза и да напуска президентството, когато се иска и когато той счита за добре, а това според мен е грешка", добави още ген. Попов. ОЩЕ: Историк: Борисов и Радев може да си мечтаят да си разменят местата, има някаква договорка

Виждат ли Радев и Борисов общо бъдеще?

Ген. Попов отговори на въпрос дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и бившият президент Румен Радев виждат бъдещето си заедно.

"Г-н Борисов и Радев са демонстрирали, че имат добри работни взаимоотношния, независимо, че са се противопоставяли по някои теми и в последно време са поизострили тона. Що се отнася дали виждат бъдещето си заедно, предстои да видим", добави ген. Попов. ОЩЕ: Николай Денков: Радев не е месия, на политическия терен е от девет години

Съветът за мир на Тръмп

Той коментира и Съвета за мир на Тръмп, кото според него този въпрос буди страхотен интерес в България. "Много разговори, много крайни позиции, които според мен не би трябвало да са такива. Ние се намираме в много сложен свят. Свят, където се пренарежда геополитиката, големите сили, средноголемите сили имат свои различни интереси. Ние също трябва да защитаваме нашия интерес. Президентът Тръмп не е типичен играч на политическата сцена и точно, затова за което говорихме, той иска да избегне голям въоръжен конфликт на всяка цена", каза още ген. Попов.

По думите му от ужасната война в Украйна печели най-много Китай, защото се изтощава Европа, САЩ, но и благородния, но и нещастен украински народ.

"Тепърва ще видим нови структури, там е Николай Младенов, което е много важно за България". Когато става дума за мир, ние трябва да сме там. Не трябва да се делим на Европа и на Щатите", смята Попов. ОЩЕ: Преподаватели по международно право казаха "Не" на Съвета за мир на Тръмп и обясниха защо