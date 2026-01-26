Оставката на Румен Радев:

"Президентът ни е най-нужен точно когато сме в криза": Ген. Попов обясни защо Радев направи грешка

26 януари 2026, 08:10 часа 637 прочитания 1 коментар
"Президентът ни е най-нужен точно когато сме в криза": Ген. Попов обясни защо Радев направи грешка

"Познавам много добре президента Радев, но аз няма да го коментирам като колега. Аз имам уважение към всички хора, които са служили в армията. Уважавам всяко едно решение, но излизането му от президенството в този момент е грешка", каза ген. Константин Попов, бивш начаник на отбраната, в сутрешния блок на бТВ. Според него от тактическо ниво действията му изглеждат добре, но от стратегически те не стоят добре. 

"Имаме правителство в оставка, имаме хора на улиците, но стратегически не стои добре и това ще му бъде напомняно, защото президентът е избран от българите. Той има много тежка и отговорна задача, той трябва да може да комуникира с всички. Той трябва да чертае бъдещето и особено силно в едни критични моменти. На нас президентът ни е най-нужен точно когато сме в криза", коментира ген. Попов. 

Според него е важно дали новият президент Илияна Йотова е съгласна с действията на президента Радев. "Тя е жена с огромен политически опит, от десетилетия е по върховете на политическия ни живот, тя е част от политическия ни елит в продължение на десетилетия и ако тя каже: да, тогава се отваря вратата всеки един президент да има кауза и да напуска президентството, когато се иска и когато той счита за добре, а това според мен е грешка", добави още ген. Попов. ОЩЕ: Историк: Борисов и Радев може да си мечтаят да си разменят местата, има някаква договорка

Виждат ли Радев и Борисов общо бъдеще?

Ген. Попов отговори на въпрос дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и бившият президент Румен Радев виждат бъдещето си заедно.

"Г-н Борисов и Радев са демонстрирали, че имат добри работни взаимоотношния, независимо, че са се противопоставяли по някои теми и в последно време са поизострили тона. Що се отнася дали виждат бъдещето си заедно, предстои да видим", добави ген. Попов. ОЩЕ: Николай Денков: Радев не е месия, на политическия терен е от девет години

Съветът за мир на Тръмп

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той коментира и Съвета за мир на Тръмп, кото според него този въпрос буди страхотен интерес в България. "Много разговори, много крайни позиции, които според мен не би трябвало да са такива. Ние се намираме в много сложен свят. Свят, където се пренарежда геополитиката, големите сили, средноголемите сили имат свои различни интереси. Ние също трябва да защитаваме нашия интерес. Президентът Тръмп не е типичен играч на политическата сцена и точно, затова за което говорихме, той иска да избегне голям въоръжен конфликт на всяка цена", каза още ген. Попов. 

По думите му от ужасната война в Украйна печели най-много Китай, защото се изтощава Европа, САЩ, но и благородния, но и нещастен украински народ. 

"Тепърва ще видим нови структури, там е Николай Младенов, което е много важно за България". Когато става дума за мир, ние трябва да сме там. Не трябва да се делим на Европа и на Щатите", смята Попов. ОЩЕ: Преподаватели по международно право казаха "Не" на Съвета за мир на Тръмп и обясниха защо

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Румен Радев генерал Константин Попов предсрочни парламентарни избори 2026 Съвет за мир оставка Румен Радев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес