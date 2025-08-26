Войната в Украйна:

Желязков предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР (ВИДЕО)

Утре ще предложим Мирослав Рашков, който изпълнява функцията в момента, за постоянен главен секретар. Предложението ни се базира на работата, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговият потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни. Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложение за председател на ДАНС. Това заяви премиерът Росен Желязков, попитан дали с назначаването на посланиците и на главен секретар на МВР ще се потуши напрежението между "Дондуков" 1 и 2.

Относно имената на посланици, премиерът обясни, че правителството отдавна е изпратило имената им за съгласуване в президентската институция. "Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре с решение на Министерски съвет ще му ги предложим", заяви той.

Министър-председателят поясни, че утре кабинетът ще направи предложение и за посланик в САЩ. "Предложенията са много и няма да изваждаме пред скоба един или друг посланик", каза Желязков във връзка с постовете, които предстои да бъдат попълнени. 

Припомняме, че президентът Румен Радев заяви вчера, че още тази седмица ще има ли нов главен секретар на МВР, началника на НСО, ще назначи и нови посланици.

Той отправи и критики към правителството, че "два месеца мълчи за началника на НСО, което опровергава претенциите за спешност". "Посланиците са съгласувани пакетно така, както трябва да бъде и с компромис от моя страна, защото продължавам да чакам техните предложения за ключови столици, като Вашингтон", каза Радев.

Виолета Иванова
