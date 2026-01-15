Йордан Иванов: Борисов е преписал законопроекта на Пеевски, целта е да се гласува само на хартия

Откровена неграмотност – така зам.-председателят на ДСБ Йордан Иванов определи Законопроекта за закриване на Антикорупционната комисия. Той обясни в „Лице в лице“, че предложението на ГЕРБ предвижда всички „дела-бухалки“ да се прехвърлят в ГДБОП. „Борисов е преписал законопроекта на Пеевски, като има една добавка – делата за конфликт на интереси да се разглеждат от Сметната палата. Това е откровена неграмотност, защото е в разрез с европейските правила, в този вид не може да бъде прието. Нашата позиция е, че тази Комисия е бухалка и не си върши работата“, допълни Иванов.

По думите му парламентарната група на ПП-ДБ няма да изненада гражданите с гласуването си по темата. „Ние сме демократична коалиция, ние считаме, че това е апендикс – антикорупционният орган в България се нарича прокуратура и МВР. От там насетне има аргументи и за тезата на колегите от ПП, за преформатиране, важното е обаче, че сме единни, че това е орган бухалка“, допълни той.

Иванов каза още, че тяхната парламентарна група са единни и ще настояват за 100% машинно гласуване, въпреки че на правна комисия идеята беше отхвърлена. „Това, което се случи в правна комисия беше пълен скандал. Колегата Балачев от ГЕРБ каза, че машините можело да бъдат хаквани, тъй като той имал експертиза от игрални машини, тоест, той знае как се хакват ротативки и затова твърди, че българският вот може да бъде манипулиран. Те искат да се спасят с изборни манипулации“, обясни Иванов.

Той каза още, че на последните местни избори е имало 500 хил. невалидни бюлетини. „Те искат да направят същото, да се спасят с изборни манипулации след огромното гражданско недоволство. Ако сега са гласували „против“, за мен това означава, че не са си взели урока от преди Нова година и ще го научат по трудния начин.

Според него идеята на ГЕРБ-СДС да се броят бюлетините чрез скенери е невъзможна да се случи, чисто времево. Допълни, че целта им е да се гласува само на хартия. „Когато сгънеш бюлетината се оставя черта, а скенерът може заради това да я отчете като невалидна. Ако леко зацапаш бюлетината или не се скъса правилно от кочана – и тогава може да е невалидна. В белите държави това се прави в хода на годините, правят се тестове. Накрая искат да кажат, че няма да стане със скенери и оставяме само на хартия“, допълни той.

