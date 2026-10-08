Становището на КСНС е невалидно - да или не? Говори доц. Наталия Киселова (ВИДЕО)

Невалидно ли е становището на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента, както твърдят депутати от ГЕРБ, защото на съвета присъства не титуляр, в лицето на финансовия министър, а негов заместник, което е нарушение на Закона за КСНС. На този въпрос в предаването Студио Actualno даде председателят на 51-то Народно събрание, експерт по конституционно право и университетски преподавател доц. Наталия Киселова: “В този смисъл в закона е изброено кои участват, а в правилата има възможност тогава, когато титуляра на правото да участва в консултативен съвет е възпрепятстван, дали във връзка с въпроса, или въпросите, които се обсъждат, може да участва и негов заместник, или представител. Така че въпросът за това кой участва, в правилата е уреден. Още: Становището от КСНС е невалидно? Спорен текст в закона поставя под въпрос решението на Йотова Има възможност, когато се налага да докладва, ние с Вас не сме участвали и не знаем имало ли е необходимост да докладва министърът на финансите и затова е изпратен един от заместник-министрите, така че това е въпрос на технология.

Искат съветът да е неуспешен

Но всички в момента са се фокусирали сякаш в това да докажат, че съветът беше неуспешен, защото част от парламентарните групи, опозиционни, имат друг прочит на случилото се.

Снимка БГНЕС

И ако трябва да търсим решение, нали как да се излезе от тази ситуация, най-очаквано е правителството да направи всичко възможно да има дълбочинно проучване, мисля за това няма спор, за да се установи дали корабът е потънал там, където има останки.“ Още: Борисов с разкритие за ударените кораби. Проверява се дали са превозвали войска

И кой е изстрелял дроновете, както повечето твърдят, Русия.

“Аз съм склонна да мисля, че в рамките на военни действия, каквито безспорно има на територията на Украйна и на Русия вече, е възможно да има и... в баскетбола ги наричат лъжливи крачки. Т. е. да заблудиш противника, а ти да направиш нещо друго като действие и не изключвам тук да има възможност да се обвиняват взаимно. И всъщност това е изводът от консултативния съвет, т.е. надделяло е това разбиране.“

За политическа употреба

На въпрос по каква процедура, някои ако реши, може да оспорва валидността на становището на съвета, Наталия Киселова отговори:

“Аз мисля, че то ще се използва за политически цели, и няма да има, няма процедура, по която то пред орган друг да се оспори, или да се каже то е недействително или незаконосъобразно.“ Още – във видеоматериала. Още: КСНС не даде отговор чии са дроновете в Черно море: Без чл. 4 на НАТО и без нота до Русия (ВИДЕО)