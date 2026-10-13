Помагайте: Радев поиска щит от НАТО и ЕК за Черно море

България официално е поискала помощ от НАТО и Европейския съюз за засилване на контрола в Черно море и разследване на атаките срещу търговски кораби. Това е станало в телефонен разговор между премиера Румен Радев с шефа на НАТО Марк Рюте и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. В него той е призовал и за обединени международни действия за спиране на ескалацията.

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По време на диалога Радев е поставил въпроса за спешно подсилване на българските способности за охрана и наблюдение на акваторията и въздушното ни пространство. Започват и преговори с Румъния и Турция за обща регионална позиция, а въпросът за сигурността в Черно море ще бъде сред основните теми на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

Марк Рюте и Урсула фон дер Лайен са изразили пълна подкрепа за България, като са поздравили страната ни за успешните спасителни операции и са потвърдили готовността на алианса да се включи в изясняването на инцидентите.

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Премиерът Радев е разговарял и с руския посланик Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Срещата е продължила по-малко от час, но повече подробности засега не се съобщават.

По-рано Радев определи атаките като "абсолютно недопустими". "Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация", заяви премиерът.

Днес два търговски кобара бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият удар е бил извършен на 18 морски мили от брега, източно от град Бяла - на 6 мили извън границата на териториалните ни води. Вторият кораб е бил атакуван на 17 мили източно от Крапец.

Преди това - на 6 октомври, около 3:00 часа в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от Бяла бяха ударени с безпилотни апарати два търговски кораба. Единият от тях потъна - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того. Другият - ABLE, плаващ под флага на Палау, е все още в дрейф, в невъзможност да плава.