Йотова с първи коментар на подкрепата на Борисов за Андрей Гюров

Подкрепата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев няма да промени очакванията на Илияна Йотова за балотажа. Това заяви кандидатът за президент в интервю за bTV. По думите ѝ решението на Борисов е негов личен избор, а тя и кандидатът ѝ за вицепрезидент Кирил Вълчев разчитат на подкрепата на избирателите, без значение от политическите им предпочитания.

"Не очаквам решението на Бойко Борисов да подкрепи Андрей Гюров да създаде повече интрига. Очаквам да получим гласовете и избора на българските граждани, както твърдяхме по време на цялата кампания. Нищо не се е променило", заяви Йотова.

Тя коментира и общия призив за подкрепа на Гюров, подписан от Борисов, бившите премиери Иван Костов и Николай Денков, президента в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев, кмета на София Васил Терзиев, бивши министри, висши офицери от резерва и запаса, дипломати и общественици. Още: Бойко Борисов подкрепи Гюров за балотажа

В документа подписалите го призовават избирателите да подкрепят Гюров и Кандев като "единствената реална възможност за спиране на плъзгането към международна изолация и поредна национална катастрофа". Те настояват за по-ясно разпознаване на руската заплаха, по-активно участие на България в общата отбрана на ЕС и НАТО и определят необходимостта от политическа противотежест на политиката на Румен Радев като ключова за националната сигурност.

"Прочетохме изявлението на Демократичния форум. За мен текстът не е нов. Нов е призивът на Бойко Борисов, който подкрепи двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. Това е неговият личен избор и всеки има право на това", посочи Йотова.

Йотова очаква подкрепа и от избирателите на Радев

Кандидатът за президент коментира и отношенията си с Румен Радев, с когото работи близо десет години като вицепрезидент. Тя подчерта, че съвместната им политическа дейност не е пречка за настоящата ѝ кандидатура, а напротив - очаква да получи подкрепа и от хората, гласували за "Прогресивна България". Още: "Демократична България": Йотова лъже. Комисия, назначена от Радев, е предложила помилването на Петричкия Ескобар (ВИДЕО)

"Това, че съм работила с Румен Радев дълги години, в никакъв случай не е проблем. Даже очаквам много повече гласове, които са подкрепили "Прогресивна България"", заяви тя.

Йотова определи съвместната си работа с Радев като един от най-добрите периоди в политическата си кариера и каза, че се гордее с постигнатото през годините.

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев също призова гражданите да участват активно във вота, който ще се проведе в Деня на народните будители. Той изрази очакване за висока избирателна активност и широка подкрепа за кандидатпрезидентската двойка.

"Очакваме всички да бъдат големи българи - да излязат и да гласуват. Очаквам висока избирателна активност и вярвам в голяма подкрепа", заяви Вълчев. Още: Как Йотова "излъга" Гюров с мерзка PR техника: Любомир Аламанов обясни

Йотова подчерта, че не разделя избирателите според политическите им предпочитания. Тя изрази надежда гражданите да оценят кандидатурата им като мажоритарен избор и да подкрепят предложението им за широк диалог за бъдещето на страната.

Йотова не изключи различни решения за оставката на шефа на НСО

В интервюто Йотова коментира и подадената оставка на началника на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев. Тя уточни, че не е заявявала, че ще я приеме, а е посочила, че предстои съгласувателна процедура съгласно закона.

"В предишното ни интервю казах, че шефът на НСО е подал оставката си, но не казах, че ще я приема, а че ще има съгласувателна процедура, така както е в закона", обясни тя. Още: Северна Македония скарала Йотова и Гюров: Отзвук в македонските медии от дебата в България

Йотова определи действията на Тонев като честни и отговорни и посочи, че преди да вземе решение, трябва да бъдат разгледани резултатите от проверките и заключенията на Военната прокуратура. По думите ѝ междувременно са се появили и допълнителни обстоятелства, които трябва да бъдат взети предвид.

"Всичко трябва да се огледа. Има шанс за всякакво решение", заяви кандидатът за президент.