Журналист: Искам и тук да се случи нещо като в Унгария – 80% от хората да разберат, че си заслужава да се гласува

В предаването „Лице в лице“ гостува Тони Николов – философ и журналист, за да коментира случващото се в Унгария след изборите и загубата на Виктор Орбан след 16 години управление. „Да кажа, че някак си парадоксално всички станахме унгарци. От началото на годината си давам сметка, че самият аз, без да съм живял в Унгария, следя почти седмица по седмица изборите“, заяви Николов. По думите му интересът към страната не е случаен: „Унгария е безпрецедентен случай в Европейския съюз.“

Петер Мадяр е фигура, излязла от вътрешността на управляващите среди. Като дете той е почитал Виктор Орбан, а по-късно става част от близките кръгове на партията ФИДЕС и се жени за Юдит Варга, бъдещ министър на правосъдието. През 2024 г. скандал, свързан с прикриване на педофилия, разтърсва партията, след което Мадяр напуска и започва да разкрива информация отвътре. Той се присъединява към формацията ТИСА и още на евроизборите постига изненадващ резултат от 30%.

„Орбан наистина е победен от човек, който му се е възхищавал“, подчерта Николов. Той описа Мадяр като представител на елита с дълбоки семейни корени в правото и антикомунистическите среди, но и като човек, достигнал до границата на приемливото: „Има една граница, която не можеш да прескочиш, когато виждаш в какво се превръща твоята страна.“

Николов очерта трансформацията на унгарската политическа система след 2011–2012 г., когато е приета нова конституция. „Изведнъж всичко е съсредоточено в една партия-държава. Съдебната система масово се променя, регулатори се сменят“, каза той.

Според него ключова роля за успеха на Мадяр играе директният контакт с избирателите: „Оказва се, че той може да говори точно там, да намери точната струна, точните думи.“ Николов го определи като „умерено консервативен кандидат“, който е успял да привлече значителна част от електората на управляващите.

Като един от повратните моменти беше посочен именно скандалът с прикриването на педофилски скандал. „Не мога да тръгвам с децата си и те да ме питат ‘чий е този хотел’, а аз да трябва да им казвам едно и също име“, разказа Николов, преразказвайки думи на Мадяр. Той цитира и разследване, според което „13 души държат почти всичко голямо в Унгария като състояние“, като част от тях са увеличили богатството си многократно през последното десетилетие.

По думите му медийната среда също е силно контролирана: „Обикновените унгарци научават нещата от Фейсбук. Никой няма достъп до медиите. Държавните медии следват точно линията на партия-държава ФИДЕС.“ Сред първите заявени намерения на Мадяр е реформа в публичните медии.

Николов подчерта, че бъдещото управление ще бъде изправено пред сериозни предизвикателства, включително институционални промени и икономически трудности. „17–18 милиарда евро ще бъдат деблокирани от Европейския съюз“, ако се предприемат необходимите реформи, отбеляза той, като допълни, че страната се намира в тежка икономическа ситуация с висока инфлация и сериозно социално разслоение.

„Такова разслоение в унгарското общество не е имало“, каза Николов и даде примери с демонстративно богатство сред управляващите от ФИДЕС, контрастиращо с трудностите на обикновените граждани. Историческите препратки също изиграват роля. „Възгласите ‘руснаците вкъщи’ огласиха митингите – това е вик от 1956 година“, припомни той.

В заключение Николов направи паралел с България. „Много би ми се искало да се случи нещо сходно – 80% от хората да разберат, че има кауза и си заслужава да се гласува“, заяви той, подчертавайки, че „само активната гражданска позиция променя нещата“.

По отношение на бъдещата политика на Мадяр той изрази очакване за самостоятелен курс: „Мисля, че ще има свой профил.“ Според него позициите му вече показват „много проевропейска позиция“, особено по темата за Украйна, макар и с по-умерен тон по други въпроси. „Важно е, че има доверието на хората“, заключи Николов.