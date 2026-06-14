Вигенин: Превенцията трябва да бъде в основата на бъдещите здравни политики на ЕС

„Превенцията трябва да заеме централно място в бъдещите европейски здравни политики, ако искаме да отговорим на предизвикателствата на застаряващото население и нарастващия натиск върху здравните системи.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на дискусия в Брюксел, посветена на 24-годишнината от приемането на Директивата за хранителните добавки. Евродепутатът беше домакин на събитието, в което участваха експерти, потребителски организации, представители на Европейската комисия и на индустрията. В дебата чрез видеообръщение се включи и европейският комисар по здравеопазването и хуманното отношение към животните Оливер Вархеи.

В началото на дискусията Вигенин припомни, че преди 24 години Директивата за хранителните добавки е създала обща европейска рамка за сектора, която съчетава защита на потребителите, безопасност на продуктите и развитие на Единния пазар. „Директивата е добър пример за европейско законодателство, което осигурява правна сигурност и високо ниво на защита на потребителите, като същевременно позволява развитието на разнообразен и иновативен пазар. Тя утвърди един важен принцип – хранителните добавки не са лекарства, но могат да имат своето място в подкрепа на храненето, здравето и доброто качество на живот“, заяви той.

Разговорът беше насочен не просто към хранителните добавки като продукт, а към тяхното място в една по-широка политика на превенция и по-добро обществено здраве. „В условията на застаряващо население и нарастващ натиск върху здравните системи в Европейския съюз ранната профилактика трябва да се насърчава много по-активно. Често говорим за персонализирана медицина, но е време да започнем да говорим и за персонализирана превенция, като отчитаме индивидуалните потребности на всеки човек и се погрижим за здравето още преди появата на заболяване“, акцентира Вигенин.

Той отбеляза, че сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат сред водещите причини за смъртност в Европа, а България за съжаление е на първо място в тези класации. „Разходите за лечение на последствията от сърдечно-съдовите заболявания възлизат на милиарди евро годишно. Именно затова инвестициите в превенция са не само инвестиции в по-добро качество на живот, но и разумна икономическа политика“, изтъкна българският евродепутат.

Вигенин обърна внимание, че хранителните добавки не могат и не бива да бъдат разглеждани като заместител на медицинското лечение, но могат да бъдат полезен елемент от по-широката стратегия за поддържане на добро здраве, когато употребата им е основана на научни доказателства. Според него всяка дискусия за хранителните добавки трябва да бъде основана и на доверието на потребителите. „Потребителите трябва да бъдат уверени, че продуктите, които купуват, са безопасни, а информацията, която получават, е точна и съответства на европейските правила. Това е особено важно днес, когато все повече продукти се купуват онлайн и все по-често идват от държави извън Европейския съюз“, предупреди той.

На форума беше представена и Българската асоциация на индустрията за хранителни добавки (BAFSI), която запозна участниците с развитието на сектора и успехите на българските производители на международните пазари. „За мен беше удоволствие, че България също беше представена на събитието. С интерес научих повече за постиженията на българските производители и за факта, че страната ни заема водещи позиции на редица международни пазари в този сектор“, отбеляза Вигенин.

В заключение евродепутатът обобщи, че бъдещето на европейското здравеопазване зависи не само от развитието на нови терапии и технологии, но и от способността на институциите да поставят много по-силен акцент върху превенцията. Вигенин отправи покана към участниците да се срещнат отново на 10 юни 2027 г., когато ще бъде отбелязана 25-годишнината на Директивата за хранителните добавки и ще бъде направена равносметка за следващата глава в развитието на европейската политика в тази област.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/