Кабинетът отменя решението за избор на кандидатите за европрокурор

Очаква се днес кабинетът да отмени решението на предходното правителство, с което бяха посочени трима кандидати от България за нов европейски прокурор. Това са Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Решението ще бъде взето по предложение на вицепремиера и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов, предаде БНТ. Още: Война в прокуратурата: Янкулов предприема решителен ход срещу Емилия Русинова

Янкулов посочи редица дефицити в проведената процедура. Най-основният, според него, е в съставянето на комисията по предварителния подбор и класирането, тъй като четирима от седемте членове са от ВСС с изтекъл мандат, а други двама са политически лица.

"Шест от седемте члена на комисията, по отношение на тях могат да се и се поставят съществените въпроси: от една страна тяхната независимост, предвид изтеклите мандати, и от друга страна политическият неутралитет, който отсъства".

Предложението на Андрей Янкулов

Предложението на Янкулов е новата процедура да се проведе с комисия, съставена от петима членове: университетски преподавател, избран на случаен принцип, двама съдии от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избрани от общото събрание на колегията, прокурор от Върховната касационна прокуратура и адвокат с поне 12-годишен опит в областта на наказателното право или това на Европейския съюз, избран от Висшия адвокатски съвет.

По време на заседанието на служебното правителство днес се очаква да бъдат отпуснати допълнителни 18 милиона евро за общините, чрез които да бъдат субсидирани междуселищните автобусни линии.

Покриването на разходи на превозвачите след увеличените цени на горивата заради войната в Близкия изток се прави с цел да се запази цената на транспортната услуга. Ще се осигурят също 2,5 милиона евро за компенсация на училищния транспорт към министерството на образованието.

