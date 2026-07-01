Кабинетът вдигна финалната цена за покупката на бронираните машини "Страйкър"

Министерският съвет одобри изменение на проекта за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“, приет през ноември 2023 г. от Народното събрание. Става въпрос за под 1% увеличение на финансовите параметри за придобиването на 183 бойни бронирани машини от фамилията „Страйкър“, 15 машини за логистична поддръжка, както и на боеприпаси за тях.

С приетите промени общата стойност на проекта става 1 393 140 192 евро (над 1,39 млрд. евро).

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Заради инфлацията и по-скъпите суровини и материали

Причините за увеличението са свързани с нарастващата инфлация, повишаването на административните и транспортните такси, поскъпването на определени суровини и материали, на електронни компоненти и оптика, необходими за производството на елементи и части за бойните машини и агрегатите към тях, аргументираха се от правителството на Румен Радев.

Снимка: Министерство на отбраната

"Значително влияние оказва и промяната в изискванията за обучение на личния състав за внедряване на новото оборудване", признават от кабинета.

С решението си правителството упълномощава министъра на отбраната Димитър Стоянов да проведе преговори и да подпише изменение и допълнение на международния договор „Придобиване на бойни машини Страйкър“ и изменение и допълнение на международния договор „Придобиване на управляеми противотанкови ракети Javelin", при условия на последваща ратификация на Народното събрание.

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